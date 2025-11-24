Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thẳng về lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Getty

Trong một cuộc phỏng vấn của NBC News ngày 23/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói: “Giới lãnh đạo châu Âu nói với tôi rằng họ đang áp đặt gói trừng phạt thứ 19. Theo quan điểm của tôi, nếu phải lặp lại cùng một biện pháp tới 19 lần, thì nghĩa là họ đã thất bại”.

Ngày 23/10, EU công bố gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga, nhắm đến các nhà ngoại giao của Moscow, các ngân hàng, nền tảng tiền mã hóa, một số công ty Ấn Độ và Trung Quốc bị cáo buộc là mua dầu của Nga.

Nga cho rằng các nỗ lực của phương Tây là vô ích và cuối cùng sẽ gây hại cho chính những quốc gia áp đặt trừng phạt, nhấn mạnh rằng nền kinh tế Nga đã thích ứng, trong khi các nước EU phải đối mặt với chi phí năng lượng tăng, sức ép nội bộ và sự suy giảm về mức độ tự chủ chiến lược do phụ thuộc vào đường hướng của Washington.

Chiến lược trừng phạt cũng bộc lộ những rạn nứt ngày càng lớn trong nội khối, khi một số quốc gia – bao gồm Hungary và Slovakia – kêu gọi Brussels từ bỏ cách tiếp cận đối đầu và thay vào đó theo đuổi đối thoại cùng những giải pháp ngoại giao thực tế hơn.

Những phát biểu của ông Bessent phản ánh quan điểm tại Washington rằng châu Âu đã không tạo được ảnh hưởng thực chất lên diễn biến chiến trường hoặc tác động đến quyết định của Moscow.

“Các nước EU mới là những bên tụt lại phía sau”, ông Bessent nói, nhắc lại việc các quan chức châu Âu thông báo cho ông về kế hoạch trừng phạt mới nhất, trong khi "làm trầm trọng thêm tình hình" bằng cách tài trợ cho hoạt động quân sự của Ukraine.

Trước đó trong tuần, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng chỉ trích cách EU xử lý cuộc xung đột, gọi kỳ vọng của Brussels là “phi thực tế”.

“Có một ảo tưởng rằng chỉ cần cung cấp thêm tiền, thêm vũ khí hoặc thêm trừng phạt thì chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay”, ông Vance nói.

Giữa tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, Washington đang “gần như không còn mục tiêu nào để trừng phạt” ở Nga, sau khi Mỹ đưa các tập đoàn dầu khí lớn như Lukoil và Rosneft vào danh sách đen. Ông Rubio cho hay, động thái này được thực hiện theo đề nghị từ Kiev và các đồng minh EU.