Báo Mỹ tiết lộ nội dung điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine

Hãng thông tấn Axios đưa tin, Tổng thống Mỹ Trump hôm 25/2 đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky. Ba nguồn thạo tin giấu tên cho biết cuộc điện đàm lần này giữa hai nguyên thủ diễn ra “rất thân thiện và tích cực”.

Ông Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Trump trong cuộc họp báo ở Florida hồi tháng 12/2025. Ảnh: Nhà Trắng

Một quan chức Ukraine ẩn danh nói: “Ông Zelensky đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump vì tất cả sự giúp đỡ cũng như khẳng định chỉ có nhà lãnh đạo Mỹ mới có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin kết thúc xung đột. Tổng thống Ukraine sau đó bày tỏ hy vọng cuộc xung đột có thể kết thúc trong năm nay. Ông Trump trả lời rằng giao tranh đã diễn ra quá lâu và ông muốn xung đột sẽ kết thúc trong vòng 1 tháng”.

Theo các nguồn tin giấu tên, một trong những vấn đề được ông Trump và ông Zelensky thảo luận là cuộc hội đàm 3 bên giữa các lãnh đạo Mỹ, Ukraine và Nga.

“Ông Trump đã nói với Tổng thống Zelensky rằng ông sẽ cố tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 3 bên nếu cuộc gặp tiếp theo giữa các nhà đàm phán Mỹ, Nga và Ukraine, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3, đạt tiến triển”, nguồn tin nói thêm.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X rạng sáng 26/2, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận ông vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Trump và bày tỏ hy vọng xung đột sẽ chấm dứt.