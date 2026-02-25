Điện Kremlin phát tín hiệu “báo động đỏ” an ninh trước thềm bầu cử Duma

Ngày 24/2, phát biểu tại phiên họp mở rộng của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Tổng thống Nga Vladimir Putin) đánh giá cao vai trò của lực lượng an ninh trong bảo vệ chủ quyền và ổn định quốc gia, đồng thời yêu cầu tăng cường các biện pháp chống khủng bố, phản gián và bảo đảm an ninh bầu cử trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp.

Tổng thống Putin đánh giá cao những đóng góp của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) trong năm 2025, nhất là trong tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng hiện nay các đối thủ của Nga đã chuyển sang chiến thuật “khủng bố cá nhân và hàng loạt” nhất là trong bối cảnh các vụ ám sát các tướng lĩnh và quân nhân Nga xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây.

Nhấn mạnh ưu tiên chống khủng bố, ông Putin cho biết: “Để ứng phó nhanh chóng và hiệu quả hơn với những mối đe dọa như vậy, cần thực hiện một loạt các biện pháp bổ sung, bao gồm tăng cường an ninh chống khủng bố đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải, các địa điểm tụ tập công cộng, tối đa hóa phạm vi bảo vệ các cơ sở trọng yếu và nếu cần thiết, trang bị thêm thiết bị bảo vệ cho chúng”.

Về an ninh nội địa, Tổng thống Nga yêu cầu Cơ quan An ninh Liên bang tăng cường phản gián tại các khu vực giáp biên và những vùng Nga đang kiểm soát, đồng thời siết chặt bảo vệ thông tin mật, đặc biệt là các dự án quốc phòng và công nghệ chiến lược.

Năm 2026 là một năm quan trọng với nhiều sự kiện bầu cử sôi nổi của Nga, trong đó nổi bật nhất là cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới. Ông Putin nhấn mạnh cần ngăn chặn mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài, bảo đảm tiến trình bầu cử “phản ánh ý chí chủ quyền của nhân dân Nga”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng đặt nhiệm vụ tăng cường an ninh kinh tế trong điều kiện trừng phạt, bảo vệ doanh nghiệp trong nước, chống tham nhũng và ngăn chặn tội phạm mạng, bao gồm các cuộc tấn công mạng nhằm vào hạ tầng quan trọng.