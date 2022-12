Báo Mỹ: Washington âm thầm làm giảm năng lực hệ thống HIMARS trước khi giao cho Ukraine

Pháo phản lực HIMARS khai hỏa gần Kherson vào tháng trước.

Chính phủ Mỹ đã bí mật sửa đổi các hệ thống HIMARS trước khi gửi tới Kiev để đảm bảo rằng Ukraine sẽ không thể phóng tên lửa sang lãnh thổ Nga, một quan chức Mỹ giấu tên nói, theo tờ Wall Street Journal (WSJ).

HIMARS là vũ khí phương Tây cung cấp có tác động lớn nhất đến cục diện xung đột ở Ukraine. Kiev hiện đang vận hành khoảng 20 hệ thống cùng các đạn tên lửa có tầm bắn khoảng 80km.

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, các kỹ sư quân đội Mỹ đã tháo bỏ một số linh kiện điện tử trong xe phóng HIMARS, làm giảm tầm bắn của hệ thống này nhằm tránh xung đột leo thang.

Thông tin mới được tiết lộ cho thấy, Kiev sẽ không thể sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng từ hệ thống HIMARS, ngay cả khi lắp tên lửa loại này vào bệ phóng.

Thông tin trên một lần nữa phản ánh lập trường của Mỹ trong vấn đề hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó đặt ra những giới hạn rõ ràng.

Khi được hỏi về thông tin do báo Mỹ WSJ mới tiết lộ, Lầu Năm Góc từ chối bình luận. "Do vấn đề an ninh, chúng tôi không bình luận cụ thể về các vấn đề kỹ thuật và cấu hình hệ thống vũ khí cung cấp cho đồng minh, đối tác", phát ngôn viên Lầu Năm Góc, thiếu tướng Patrick Ryder, nói.

"Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine năng lực đối phó Nga trong cuộc xung đột", ông Ryder nhấn mạnh.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bao-my-washington-am-tham-lam-giam-nang-luc-he-thong-himars-truoc-khi-giao-cho-ukraine-a584224.html