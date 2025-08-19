Tổng thống Zelensky điều chỉnh quan điểm sau cuộc họp ở Nhà Trắng

Phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng lúc hơn 6h sáng nay (19/8, giờ Hà Nội), sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo các nước châu Âu và NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố "chúng ta cần một nền hòa bình thực sự chứ không phải việc chiến sự tạm dừng lại", Reuters đưa tin.

Tổng thống Mỹ đón tiếp Tổng thống Ukraine tại Nhà Trắng. Ảnh: New York Times

Đây được xem là một điều chỉnh đáng chú ý trong quan điểm về hình thức chấm dứt xung đột của Tổng thống Ukraine, bởi ông Zelensky lâu nay cho rằng các bên cần gây áp lực để Nga ngừng bắn ngay lập tức, sau đó mới tiến đến đàm phán về một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Theo Reuters, Tổng thống Zelensky khẳng định đã thảo luận với Tổng thống Trump và các lãnh đạo châu Âu về các đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi chiến sự kết thúc và chi tiết các biện pháp sẽ được nêu trong 10 ngày tới. Ông cho biết đã nhận được tín hiệu quan trọng của Mỹ về việc "tham gia đảm bảo an ninh và hỗ trợ điều phối các đảm bảo đó".

Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp thượng đỉnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho rằng Nga-Ukraine nên tổ chức họp thượng đỉnh mà không đặt ra điều kiện tiên quyết nào.

Tổng thống Ukraine cũng xác nhận đã thảo luận với Tổng thống Trump về vấn đề lãnh thổ, nhưng không nêu chi tiết. Một số kênh truyền thông Mỹ tiết lộ, Washington đang thúc đẩy một thỏa thuận, mà theo đó Ukraine có thể sẽ phải rút lui khỏi khoảng 30% lãnh thổ tỉnh Donetsk mà họ vẫn đang nắm giữ để đổi lấy việc Nga dừng tiến công trên toàn bộ chiến tuyến.

Ngay trước phát biểu của ông Zelensky, RiaNovosti sáng nay (19/8, giờ Hà Nội) dẫn lời ông Yuri Ushakov, trợ lý Tổng thống Nga, xác nhận Tổng thống Trump đã vừa điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin để trao đổi về kết quả cuộc hội đàm giữa ông Trump, Tổng thống Ukraine Zelensky cùng lãnh đạo châu Âu và NATO ở Nhà Trắng.

"Cuộc điện đàm (giữa Tổng thống Nga-Mỹ) diễn ra thẳng thắn và xây dựng", ông Ushakov mô tả. New York Times cho hay, trong ngôn ngữ ngoại giao, "thẳng thắn" thường là chỉ dấu cho thấy hai bên chưa hoàn toàn nhất trí về mọi vấn đề được nêu ra, nhưng sẵn sàng tiến đến giải pháp.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Nga-Mỹ "bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tiếp tục các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine". Quan chức Điện Kremlin đồng thời cho biết, Tổng thống Putin coi trọng "những nỗ lực cá nhân của Tổng thống Trump trong việc tìm kiếm các giải pháp dẫn đến một giải pháp lâu dài cho vấn đề Ukraine".

New York Times đưa tin, cuộc điện đàm đã kéo dài 40 phút. Trợ lý Tổng thống Nga cũng xác nhận, khi hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ điện đàm, ông Putin đã cảm ơn ông Trump về lòng hiếu khách tại cuộc họp song phương trước đó ở Alaska.