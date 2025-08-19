Khởi công cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, nhà máy nhiệt điện lớn nhất miền Tây

Tại Cà Mau, UBND tỉnh này phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức khởi công cao tốc Cà Mau – Đất Mũi; tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai... Tổng mức đầu tư các dự án gần 100.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Tham dự có Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo bộ ngành, địa phương.

Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có chiều dài khoảng 90km, quy mô 4 làn xe, đi song song với Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh về Đất Mũi, điểm đầu kết nối với điểm cuối cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Khi hoàn thành sẽ nối thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Mũi Cà Mau.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khởi công cao tốc Cà Mau – Đất Mũi.

Dự án tuyến giao thông kết nối từ mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai có chiều dài hơn 18km, quy mô 4 làn xe, theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h do Ban Quản lý dự án 166, Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án này sẽ là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và dài thứ 3 Đông Nam Á.

Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ xây dựng 1 bến tàu dài 1.000m, công suất 20 triệu tấn/năm.

Thi công tuyến giao thông kết nối từ mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai.

Khi hoàn thành đây là cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á.

Dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau có tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng. Dự án xây dựng mới đường cất hạ cánh dài 2,4km, rộng 45m, đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương (thay cho sân bay hiện nay chỉ khai thác được máy bay cánh quạt ATR72 và tương đương). Dự án do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Dự kiến hoàn thành sau 1 năm thi công.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau còn khởi công dự án nhà ở xã hội khu đô thị mới khóm 5 (phường 1); khánh thành dự án Khu liên hợp thể dục - thể thao Bạc Liêu và dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Cà Mau - Đầm Dơi.

Khởi công dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau.

Tại Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ khởi công nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV tại Trung tâm Điện lực Ô Môn (TP. Cần Thơ).

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV có tổng mức đầu tư gần 27.700 tỷ đồng, là dự án then chốt trong chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, công suất thiết kế đạt khoảng 1.155 MW.

Dự án tọa lạc tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, TP Cần Thơ.

Quá trình triển khai chuỗi dự án nhiệt điện Ô Môn thời gian gặp nhiều khó khăn, khiến tiến độ tổng thể kéo dài gần 20 năm. Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV được xác định là dự án “đường găng” về tiến độ, quyết định hiệu quả của toàn chuỗi, đặc biệt khi các dự án thượng nguồn đã triển khai sớm hơn 2 năm so với nhà máy điện.

Dự kiến, nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV phát điện thương mại vào tháng 12/2028, đồng bộ với tiến trình đưa khí từ mỏ Lô B vào bờ. Khi vận hành, nhà máy sẽ nâng tổng công suất nguồn điện do Petrovietnam quản lý, vận hành lên hơn 9.300 MW, tương đương 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia. Nhà máy sẽ cung cấp nguồn điện sạch, ổn định cho Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Dịp này, Petrovietnam trao tặng 5 tỷ đồng cho chương trình an sinh xã hội TP. Cần Thơ.

Phối cảnh dự án.

Tại An Giang, cũng diễn ra Lễ khánh thành Nhà hát tỉnh - công trình văn hoá trọng điểm, biểu tượng mới cho đời sống tinh thần của người dân. Nhà hát được xây dựng trên diện tích hơn 14.500m², tổng vốn đầu tư hơn 212 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, hoàn thành sau gần 5 năm xây dựng.

Nhà hát tỉnh An Giang sức chứa 1.000 chỗ ngồi, các phòng chức năng phục vụ giảng dạy, luyện tập; hệ thống kỹ thuật hiện đại; cùng hạ tầng bên ngoài như sân khấu ngoài trời, hồ cảnh quan, cây xanh.

Ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh An Giang khẳng định, nhà hát mới không chỉ một thiết chế văn hoá hiện đại, còn nơi nuôi dưỡng tài năng, sáng tạo nghệ thuật.

Thời gian tới, tại đây sẽ tổ chức các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao quan trọng của địa phương. Sở này cam kết quản lý, khai thác hiệu quả công trình, thường xuyên tổ chức các chương trình phong phú phục vụ nhân dân.

Nhà hát tỉnh An Giang.

Sáng cùng ngày, tại Khu công nghiệp An Nghiệp (phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ) diễn ra lễ khởi công dự án nhà ở thuộc khu thiết chế công đoàn. Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết về chỗ ở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân tại các khu công nghiệp. Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án có quy mô khoảng 1.200 căn hộ, xây dựng trên diện tích gần 35.000m², gồm 6 tòa nhà (3 tòa cao 9 tầng, 2 tòa 12 tầng và 1 tòa 15 tầng), một tòa nhà thương mại, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ. Khi hoàn thành (dự kiến 3 năm), dự án sẽ cung cấp chỗ ở cho từ 2.100 - 2.500 người lao động. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của Sóc Trăng (cũ) và là dự án thứ 10 trên địa bàn TP. Cần Thơ (mới). Dự án do Công ty CP Aranya Việt Nam làm chủ đầu tư, mục tiêu phục vụ chính cho công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp An Nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, việc triển khai dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong thực hiện chính sách an sinh cho công nhân, người lao động. Ông Hòa đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án. Chủ đầu tư và nhà thầu cần quản lý chặt chẽ chất lượng, tuân thủ an toàn lao động, bảo vệ môi trường, sớm đưa công trình vào sử dụng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Khu khu thiết chế công đoàn khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhà ở cho hơn 2.000 lao động tại Khu công nghiệp An Nghiệp. Phối cảnh dự án.