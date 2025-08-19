Giải cứu 46 người trên xe khách bị lật ở Đắk Lắk

Ngày 19-8, thông tin từ UBND xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe khách khiến nhiều người bị thương.

Công an và người dân hỗ trợ giải cứu hành khách. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Thông tin ban đầu, sáng 19-8, xe khách 50H-550.55 chở theo 46 hành khách, lưu thông trên quốc lộ 14, theo hướng từ Đắk Lắk về Gia Lai.

Khi di chuyển qua địa bàn xã Krông Búk, xe khách trên bị lật sang bên phải đường theo hướng di chuyển.

Vụ việc khiến tất cả hành khách kẹt lại trên xe. Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã dùng xà beng phá cửa kính để các hành khách thoát ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng và người dân phá cửa kính, giải cứu hành khách. Ảnh: H.S

“Vụ tai nạn khiến ba người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Một số hành khách khác bị xây xước nhẹ được đưa vào Trung tâm Y tế Krông Búk để sơ cứu", lãnh đạo UBND xã Krông Búk thông tin.