Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội còn mưa lớn đến đêm nay (19/8) do áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Quảng Ninh và Hải Phòng.

Chiều qua hoàn lưu mây của áp thấp nhiệt đới đã chờm vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa nhiều nơi như: Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa.

Dự báo vùng mưa còn mở rộng ra nhiều nơi của khu vực Đông Bắc Bộ do áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc.

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ cấp 6, giật cấp 9 sau đó suy yếu thành vùng thấp ở Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng mưa lớn trên đất liền là phía Đông Bắc Bộ. Có nơi mưa vượt 300mm.

Mưa lớn trong thời gian ngắn nguy cơ cao gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi; ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị.

Dự báo mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ diễn biến đến sáng ngày 20/8.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ Huế trở vào Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa dông về chiều tối. Cảnh báo có những nơi mưa to vượt 80mm, nguy cơ gây ra sạt lở đất, lũ quét sườn đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp. Trong cơn dông cũng tiềm ẩn sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, dịp lễ Quốc khánh 2/9 thời tiết cả nước đều có nắng vào ban ngày. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết dịp lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, thời tiết trên cả nước khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi của người dân khi ban ngày trời có nắng, ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa dông giải nhiệt.

Dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng dịp nghỉ lễ từ ngày 20/8 đến 5/9:

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 20 - 31/8.

- Khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 20-23/8 nhiều khả năng có mưa, mưa vừa và dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to; giai đoạn từ ngày 24/8-27/8 ở khu vực Bắc Bộ mưa giảm; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ. Từ sau 27/8, tại Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa có thể tăng trở lại. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ.

- Khu vực Trung Bộ: Ngày 20-23/8 trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; giai đoạn từ ngày 24-28/8 có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-35 độ, chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày 20/8 có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng; từ ngày 21/8-28/8 nhiều ngày có mưa dông vào buổi chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 28-32 độ; khu vực Nam Bộ từ 32-35 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 1 - 5/9/2025.

- Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ: Ngày phổ biến ít mưa, có nắng gián đoạn. Khả năng có mưa dông vào chiều tối và đêm.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ: Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông.