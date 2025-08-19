Thỏa thuận 100 tỷ USD của Ukraine và châu Âu để Mỹ đảm bảo an ninh cho Kiev

Binh sĩ Ukraine mang vũ khí, đạn dược lên xe bọc thép ở thị trấn Rodynske, vùng Donetsk vào ngày 19/7/2025. Ảnh: Global Images Ukraine.

Theo CNN, ngoài thỏa thuận trị giá 100 tỷ USD, một phần khác của gói bảo đảm an ninh sẽ liên quan đến việc Ukraine sản xuất máy bay không người lái (UAV). Mỹ sẽ mua lại một số lượng chưa xác định UAV do Ukraine sản xuất.

Ông Zelensky nhấn mạnh thỏa thuận mới chỉ dừng lại ở sự đồng thuận ban đầu sau cuộc họp ở Nhà Trắng, chưa có ký kết chính thức bằng văn bản. Thỏa thuận chính thức dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 7-10 ngày tới.

Theo nội dung thỏa thuận mà báo Anh Financial Times (FT) nắm được, Ukraine cam kết mua tổng cộng 100 tỷ USD vũ khí Mỹ bằng nguồn tiền do châu Âu tài trợ. Đổi lại, Mỹ sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine một khi Kiev ký kết thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tài liệu không nêu cụ thể loại vũ khí nào Kiev muốn mua, song Ukraine từ lâu đã bày tỏ mong muốn sở hữu ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo nhằm bảo vệ các thành phố và hạ tầng trọng yếu, cùng các loại tên lửa và khí tài khác.

Theo báo Anh, đề xuất này được Ukraine và các đồng minh châu Âu thiết kế nhằm thu hút sự quan tâm của ông Trump, người nhấn mạnh lợi ích cho ngành công nghiệp vũ khí Mỹ. Tại Nhà Trắng, khi được hỏi về khả năng viện trợ quân sự thêm cho Ukraine, ông Trump nói: “Chúng tôi không cho không bất cứ thứ gì. Chúng tôi bán vũ khí”.

Tại Nhà Trắng ngày 18/8, ông Trump tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin “đồng ý rằng Nga sẽ chấp nhận các bảo đảm an ninh cho Ukraine”, song không nêu chi tiết. Ông Trump gọi đây là “một trong những điểm then chốt cần được cân nhắc” và bày tỏ lạc quan rằng các bên “có thể cùng nhau đạt được thỏa thuận nhằm ngăn chặn xung đột xảy ra ở Ukraine trong tương lai”.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục nhấn mạnh việc cần có các bảo đảm tương tự cơ chế phòng thủ tập thể của NATO như điều kiện tiên quyết để đạt hòa bình lâu dài. Nga và Mỹ đều đã loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO.

Tuy vậy, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 17/8 cho biết Washington có thể cân nhắc hình thức “bảo vệ giống như Điều 5 của NATO” đối với Ukraine.