Điều chỉnh tốc độ tối đa trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hóa

Cụ thể, đoạn từ Km274+111,86 đến Km288+000 (khu vực Mai Sơn - phía Bắc hầm Tam Điệp) được quy định tốc độ tối đa 80km/h đối với tất cả các phương tiện tham gia giao thông.

Đoạn tuyến này đi qua địa bàn các phường Yên Thắng và Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Việc áp dụng mức tốc độ chung 80km/h nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện địa hình phức tạp.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 vừa phát đi thông báo điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép trên một số đoạn tuyến thuộc cao tốc Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hóa (cao tốc Bắc - Nam phía Đông).

Đối với đoạn từ Km288+000 (phường Tam Điệp) đến Km386+240 (xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa), lực lượng chức năng sẽ tổ chức điều chỉnh tốc độ theo từng làn đường.

Theo đó, làn đường số 1 (sát dải phân cách giữa) chỉ dành cho ô tô con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ. Các phương tiện này được phép lưu thông với tốc độ tối đa 90km/h. Làn số 2 dành cho xe khách giường nằm và các phương tiện còn lại, với tốc độ tối đa 80km/h. Việc phân làn kết hợp điều chỉnh tốc độ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao an toàn, hạn chế nguy cơ tai nạn trên tuyến.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, nguyên nhân điều chỉnh giảm tốc độ tối đa là do đoạn cao tốc này đi qua khu vực đồi núi, địa hình thay đổi liên tục, độ dốc lớn và tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao.

Bên cạnh đó, đây là tuyến cao tốc được đầu tư xây dựng theo quy mô phân kỳ với 4 làn xe hạn chế (mỗi làn rộng 3,5m) và không có làn dừng khẩn cấp liên tục, nên yêu cầu về bảo đảm an toàn giao thông được đặt lên hàng đầu.

“Các cơ quan chuyên môn đã tiến hành khảo sát, đánh giá và thống nhất với việc giảm tốc độ tối đa trên tuyến”, đại diện Cục CSGT thông tin.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên tuyến cần chú ý quan sát biển báo, tuân thủ đúng tốc độ và đi đúng làn quy định để bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.