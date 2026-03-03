Cấp dưới của bà Nguyễn Thị Kim Tiến gợi ý 'luật chơi', doanh nghiệp răm rắp chi tiền

Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) và nhiều bị can khác trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Kết quả điều tra cho thấy, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu ở gói thầu XDBM-05, ông Trần Minh Tuân (Giám đốc Công ty Furtech) đã đến gặp ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm (Ban YTTĐ) giới thiệu năng lực, đề nghị ông Thắng tạo điều kiện cho công ty được tham gia gói thầu.

Ông Tuân hứa sẽ cảm ơn Ban YTTĐ số tiền tương ứng 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Sau khi nhận lời đồng ý, ông Thắng báo cáo bà Nguyễn Thị Kim Tiến về việc Công ty Furtech có đủ năng lực thực hiện, xin tham gia gói thầu và bà Tiến đã đồng ý.

Để đảm bảo công ty này trúng thầu, ông Thắng nói ông Tuân liên hệ với bị can Trần Văn Sinh (nguyên Trưởng phòng kỹ thuật dự toán, Ban YTTĐ) phối hợp làm hồ sơ thầu. Khi phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu XDBM-05, có tổng cộng 6 nhà thầu mua hồ sơ. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Trọng Tùng

Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng (SHT) thực hiện cho thấy, Liên danh Công ty Furtech - Công ty Xuân Hòa và Liên danh Công ty Phú Hưng - Công ty cổ phần Nội thất 190 đều đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, đồng thời đạt mức điểm tối thiểu theo quy định đối với các nội dung đánh giá.

Sau khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Liên danh Công ty Furtech - Công ty Xuân Hoà được mở hồ sơ đề xuất tài chính và được trúng thầu với giá dự thầu là hơn 199 tỷ đồng.

Giữ lời hứa, quá trình thực hiện hợp đồng, ông Trần Minh Tuân đã nhiều lần chi tiền cho Thắng theo tỷ lệ 5%, tổng cộng 2,5 tỷ đồng.

Lời gợi ý chi tiền “đi đêm”

Một chủ doanh nghiệp khác là ông Đào Vinh Hiển (Giám đốc Công ty Phi Hưng) cũng chủ động liên hệ, gặp gỡ và giới thiệu năng lực doanh nghiệp, đồng thời đề nghị ông Nguyễn Chiến Thắng tạo điều kiện để Công ty Phú Hưng được tham gia gói thầu XDVĐ-05. Ông Hiển cũng hứa sẽ “cảm ơn” Ban YTTĐ khoản tiền tương đương 5% giá trị thanh toán trước thuế của gói thầu.

Sau khi nhận lời, ông Thắng báo cáo bà Nguyễn Thị Kim Tiến về việc Công ty Phú Hưng có đủ năng lực thực hiện và đề nghị cho doanh nghiệp này tham gia gói thầu. Đề xuất trên được bà Tiến đồng ý.

Để bảo đảm Công ty Phú Hưng trúng thầu, ông Thắng trao đổi với ông Hiển liên hệ với Trần Văn Sinh để phối hợp làm hồ sơ dự thầu; đồng thời chỉ đạo Trần Văn Sinh làm việc với ông Đào Xuân Sinh (Giám đốc SHT) trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, nhằm bảo đảm Phú Hưng được trúng thầu.

Khi phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu XDVĐ-05, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Quá trình đánh giá, Liên danh Công ty Furtech - Công ty Xuân Hòa và Liên danh Công ty Phú Hưng - Công ty cổ phần Nội thất 190 đều được xác định đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu và được lựa chọn trúng thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Thắng đã ký quyết định tạm ứng cho Liên danh Công ty Phú Hưng - Công ty cổ phần Nội thất 190 số tiền hơn 56 tỷ đồng. Sau đó, ông Hiển nhiều lần đưa cho ông Thắng tổng cộng 2,5 tỷ đồng.

Theo CQĐT, sau khi thực hiện hành vi nêu trên, cả ông Hiển và Tuân đều có đơn tố giác hành vi phạm tội của ông Thắng. Trong đơn, Giám đốc Công ty Furtech nêu việc ông Thắng đã gợi ý ông Tuân chi tiền khoảng 5% giá trị tạm ứng.

Tương tự, trong đơn đề ngày 21/7/2025, ông Đào Vinh Hiển cũng tố giác việc ông Thắng đề nghị ông Hiển chi một khoản tương ứng 5% giá trị tạm ứng trong quá trình thực hiện gói thầu.

Toàn bộ số tiền đã đưa cho ông Thắng, cả ông Hiển và Tuân đều khai rằng đó là tiền cá nhân của mình.

Theo CQĐT, hành vi của ông Hiển, ông Tuân cùng 8 lãnh đạo doanh nghiệp khác bị xác định là đưa hối lộ. Tuy nhiên, các cá nhân này sau đó đã chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của ông Nguyễn Chiến Thắng. Họ cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.

Vì vậy, căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự, áp dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, CQĐT miễn trách nhiệm hình sự đối với 10 cá nhân nêu trên.

CQĐT tịch thu toàn bộ số tiền đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước và kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và hành chính đối với những cá nhân này.