Nhà Trắng nói về 'ánh sáng cuối đường hầm' giải quyết xung đột Ukraine

Ngày 19-8, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Mỹ hiện thấy cơ hội thực sự để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, theo tờ The Hill.

Theo bà Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa người đồng cấp Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky như “giai đoạn tiếp theo của quá trình hòa bình”.

“Trước chiến thắng áp đảo của Tổng thống Trump vào tháng 11 năm ngoái, không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc đổ máu này sẽ kết thúc. Bây giờ, cuối cùng có thể xuất hiện ánh sáng ở cuối đường hầm và cơ hội cho một hòa bình bền vững” - bà Leavitt nói.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: WHITE HOUSE

Bà Leavitt cho biết hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin tuần trước tại Alaska “rất hiệu quả" và nhiều điểm quan trọng đã được hai nhà lãnh đạo nhất trí, mở ra cánh cửa cho giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán.

Vị phát ngôn Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ dẫn dắt nỗ lực phối hợp để các cuộc đàm phán diễn ra “sớm nhất có thể”.

Bà Leavitt nói rằng Tổng thống Trump đã trao đổi qua điện thoại với ông Putin, “và ông ấy đã đồng ý bắt đầu giai đoạn tiếp theo của quá trình hòa bình”.

Vào ngày 18-8, Tổng thống Trump đã chủ trì cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và một số lãnh đạo từ châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thảo luận các bước tiếp theo trong quá trình hòa bình tại Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News cùng ngày, Tổng thống Mỹ nói rằng ông hy vọng Tổng thống Zelensky sẽ “làm những gì cần làm” để đạt hòa bình với Nga.

“Ông ấy phải thể hiện một chút linh hoạt” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ đùa rằng việc chấm dứt xung đột tại Ukraine có thể giúp ông “được lên thiên đàng”.

“Nếu tôi có thể cứu được 7.000 người mỗi tuần khỏi cái chết… tôi muốn được lên thiên đàng. Và nếu tôi có thể lên thiên đàng, việc này sẽ là một trong những lý do” - ông Trump nói.

Theo đài RT, Moscow từ lâu khẳng định luôn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán này phải đảm bảo một nền hòa bình ổn định, lâu dài tại Ukraine.

Ngày 19-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định không thể bàn tới bất kỳ thoả thuận hòa bình lâu dài nào về Ukraine khi lợi ích an ninh của Nga và quyền của cộng đồng người Nga bị phớt lờ.

“Nếu không có sự tôn trọng lợi ích an ninh của Nga, không có sự tôn trọng đầy đủ quyền của người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine, thì không thể nói đến bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào, bởi đây chính là những vấn đề cần được giải quyết khẩn cấp trong tiến trình dàn xếp” - ông Lavrov nhấn mạnh.