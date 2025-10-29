Bão Melissa mạnh nhất thế giới trong năm gây thiệt hại 'thế kỷ' ở Jamaica, chuẩn bị quét qua Cuba

Bão Melissa – cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2025 đã quét qua Jamaica, gây thiệt hại nghiêm trọng và được dự báo có thể lên tới mức “thảm khốc” tại quốc đảo này và đang hướng về phía nam Cuba, theo đài CBS News.

Cuồng phong cấp 5 tàn phá Jamaica

Ngày 28-10 (giờ địa phương), bão Melissa đổ bộ vào Jamaica khi vẫn cường độ đang ở mức cuồng phong cấp 5 – cấp cao nhất trong thang cấp độ bão Saffir-Simpson phổ biến ở Bắc Mỹ và vùng biển Caribe.

Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), Melissa là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Jamaica kể từ khi dữ liệu bão ở bắc Đại Tây Dương được ghi chép lần đầu cách đây 174 năm.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy rõ mắt bão Melissa khi chuẩn bị đổ bộ Jamaica hôm 28-10. Ảnh: CBS NEWS/NOAA

Bộ trưởng Chính quyền địa phương Jamaica - ông Desmond McKenzie cho biết siêu cuồng phong này đã “ảnh hưởng nghiêm trọng” cơ sở hạ tầng của quốc đảo này.

Tính tới tối 28-10 sáng sớm 29-10, hơn 530.000 người dân Jamaica đang sống trong tình trạng không có điện sinh hoạt. Nhiều vụ sạt lở đất, cây đổ do gió mạnh trong bão đã được ghi nhận từ sáng sớm 28-10.

Ông McKenzie cho biết cả giáo xứ (tương đương cấp tỉnh) St. Elizabeth – vựa lúa của Jamaica – đang ngập trong biển nước và chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão.

Chính quyền Jamaica đã ban hành lệnh sơ tán người dân ở các khu vực có nguy cơ cao bị lũ lụt và khuyến cáo, hướng dẫn người dân chuẩn bị các nơi trú ẩn tại chỗ ở các khu vực khác.

Cây đổ ở giáo xứ St. Catherine do ảnh hưởng của gió mạnh, mưa lớn trong bão hôm 28-10. Ảnh: AFP

Chuyên gia về bão thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) Anne-Claire Fontan cảnh báo rằng “đối với Jamaica, đây chắc chắn sẽ là cơn bão thế kỷ”, để lại thiệt hại thảm khốc.

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness cảnh báo rằng bão Melissa có thể gây ra “thiệt hại thảm khốc” cho quốc đảo Caribe này. Ông lưu ý rằng không có cơ sở hạ tầng nào ở nước này có thể chịu được bão ở mức cuồng phong cấp 5, theo đài CNN.

Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế nhận định cơn bão này có thể ảnh hưởng đến 1,5 triệu người dân Jamaica, đồng thời cảnh báo rằng sẽ có “tác động rất lớn”, theo đài AFP.

Bão Melissa sắp đổ bộ Cuba, 600.000 người được sơ tán

Sau khi quét qua Jamaica, bão Melissa giảm cường độ xuống cuồng phong cấp 3, tiếp tục di chuyển về phía bắc-đông bắc nhưng có khả năng mạnh lên trở lại. Bão được dự báo sẽ ảnh hưởng tới đất liền Cuba trong chiều 28-10 (giờ địa phương) và đổ bộ trong những giờ đầu tiên của ngày 29-10.

Người dân TP Las Tunas (Cuba) được sơ tán hôm 28-10 để đề phòng thiệt hại do bão Melissa. Ảnh: GRANMA

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi tới người dân cả nước thông điệp kêu gọi “cảnh giác, thể hiện tinh thần đoàn kết và không quên kỷ luật” để cùng nhau vượt qua cơn bão “cực kỳ nguy hiểm” này, theo tờ Granma – cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba.

Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhấn mạnh rằng Melissa “có lẽ là cơn bão mạnh nhất” từng đổ bộ vào Cuba. Chính quyền và quân đội Cuba đã thực hiện “mọi biện pháp” để ứng phó bão nhưng “điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta phải hành động có trách nhiệm”, tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn đã được ban hành.

Cảnh báo bão đã được ban hành ở một loạt tỉnh miền nam Cuba. Hôm 28-10, giới chức Cuba đã sơ tán hơn 600.000 người khỏi các khu vực được dự đoán bão sẽ đổ bộ.

Sau khi quét qua phía nam đảo Cuba, bão Melissa được dự báo sẽ giảm cấp trong thời gian ngắn và đổ bộ vào đông nam hoặc miền trung Bahamas vào tối 29-10 (giờ địa phương), theo NHC.

Cuba chuẩn bị ứng phó bão Melissa đổ bộ hôm 28-10. Ảnh: GRANMA

Cơn bão này đã hoành hành ở biển Caribe từ hôm 21-10, gây gió mạnh và mưa lớn khiến ít nhất 7 người chết (3 ở Jamaica, 3 ở Haiti và 1 ở Cộng hoà Dominica) và 1 người mất tích ở Cộng hoà Dominica.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo đi lại do thiên tai đối với Cuba, Jamaica, Haiti và Bahamas từ hôm 27-10, kêu gọi công dân Mỹ cân nhắc rời đi khi vẫn còn chuyến bay hoặc chuẩn bị trú ẩn tại chỗ.