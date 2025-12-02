Nga kiểm soát lãnh thổ Ukraine tăng gần gấp đôi so với tháng trước

Một tòa nhà bị hư hại ở thành phố Huliaipole, phía đông nam Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent.

Theo DeepState, khoảng 40% diện tích Nga kiểm soát trong tháng trước nằm quanh khu vực thành phố Huliaipole, dù chỉ 16% số cuộc tiến công của Nga trong tháng diễn ra ở mặt trận này.

Nhà báo Francis Farrell của tờ Kyiv Independent mô tả tình hình như sau: “Không giống những trận giao tranh dữ dội quanh Pokrovsk, Kostiantynivka hay Kupiansk, nơi Ukraine bố trí nhiều lữ đoàn và đơn vị máy bay không người lái (UAV) tinh nhuệ, và dù khó khăn nhưng phần nào vẫn giữ được thế trận, khu vực quanh Huliaipole lại trong tình trạng hỗn loạn”.

Phía Ukraine gọi khu vực trên là “thảo nguyên hoang” vì địa hình bằng phẳng và trống trải. Sự phối hợp kém giữa các đơn vị và việc thường xuyên phải rút khỏi vị trí chiến đấu khiến Ukraine không thể củng cố các tuyến phòng thủ ở khu vực này.

DeepState cho biết quân đội Ukraine đã tạm thời ổn định được mặt trận Huliaipole vào cuối tháng. Trong khi đó, quân đội Nga tuyên bố giao tranh đã bắt đầu diễn ra bên trong thành phố này.

DeepState cũng ghi nhận tình hình vẫn rất căng thẳng quanh hai thành phố Pokrovsk và Myrnohrad, nơi chiếm tổng cộng 32,5% số đợt tiến công của Nga trong tháng qua.

Theo đánh giá, Nga đã giành khoảng 35 km² ở khu vực Pokrovsk, cùng khoảng 21,5 km² quanh Myrnohrad. Tổng cộng hai khu vực này chiếm 56,5 km², tương đương khoảng 11% diện tích mà Nga kiểm soát thêm trong tháng 11, DeepState cho biết.

DeepState ước tính quân đội Nga đã tiến hành khoảng 5.990 cuộc tiến công trong tháng 11. Đây là con số cao nhất trong năm nay và xếp thứ hai kể từ tháng 11/2023.