Iran tuyên bố sẵn sàng kế hoạch răn đe tối đa, cảnh báo đáp trả ngay nếu bị tấn công

Một phụ nữ đang xem sách trên đường phố Tehran, Iran, ngày 28-10-2026

Giới chức Iran ngày 4-11 cho biết quân đội nước này đã mở rộng danh sách mục tiêu tiềm năng, bao gồm các lợi ích và tài sản của Mỹ và Israel trên phạm vi địa lý rộng hơn trước đây.

Tehran khẳng định mọi hành động quân sự mới nhằm vào Iran sẽ vấp phải phản ứng trực tiếp và mạnh mẽ.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi truyền thông Mỹ đưa tin quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích mang tính phòng vệ nhằm vào đảo Qeshm của Iran ở eo biển Hormuz.

Washington cho rằng các mục tiêu bị tấn công có liên quan tới những hoạt động đe dọa lực lượng và lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Trong khi đó, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu đã trúng hai vật thể chưa xác định khi di chuyển gần tuyến hàng hải chiến lược này.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo 3 tàu chở dầu đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi trong lúc quá cảnh qua Hormuz mà không được phép.