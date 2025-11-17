Ba Lan cảnh báo về vấn nạn tham nhũng ở Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (bên phải) trong một cuộc gặp với ông Zelensky (ảnh: Volodymyr Zelensky/X)

Thủ tướng Ba Lan cùng nhiều nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ lo ngại sau khi Cục Chống tham nhũng Ukraine (NABU) công bố vụ án tham nhũng quy mô lớn xảy ra trong lĩnh vực năng lượng, với cáo buộc Timur Mindich (doanh nhân thân cận với Tổng thống Ukraine Zelensky) cầm đầu đường dây nhận hối lộ, rửa tiền lên tới 100 triệu USD, chủ yếu xoay quanh các hợp đồng của tập đoàn Energoatom.​

“Hiện tại, sự nhiệt tình ủng hộ Ukraine đã giảm đi rất nhiều ở Ba Lan và các nước khác. Người dân đã mệt mỏi vì xung đột và các chi phí liên quan, khiến việc duy trì ủng hộ cho Ukraine trở nên khó khăn hơn”, RT hôm 16/11 dẫn lời ông Tusk, trong một cuộc họp báo ở thành phố Retkow (Ba Lan).

Thủ tướng Ba Lan cho biết, ông đã nhiều lần cảnh báo Tổng thống Ukraine Zelensky rằng cuộc chiến chống tham nhũng có ý nghĩa “rất quan trọng đối với uy tín của ông”.

Mặc dù vẫn cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nhưng ông Tusk cảnh báo, vụ bê bối mới sẽ khiến các đối tác “ngày càng khó thể hiện sự đoàn kết” với Ukraine

Bình luận của ông Tusk được đưa ra trong bối cảnh một số quan chức ở Ba Lan bày tỏ lo ngại về khả năng chi trả hỗ trợ cho người di cư từ Ukraine.

Hôm 14/11, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tuyên bố, nước này chỉ chi trả phúc lợi cho người di cư từ Ukraine thêm một năm nữa.

“Tôi phải nhấn mạnh rằng, việc ký dự luật này là lần cuối cùng tôi giúp đỡ người dân Ukraine”, ông Nawrocki nói.

“Tôi thừa nhận rằng, cộng đồng người Ukraine tại Ba Lan nên được đối xử một cách có trách nhiệm nhưng cũng giống như tất cả các cộng đồng thiểu số khác”, ông Nawrocki nói thêm.

Hồi tháng 9, ông Nawrocki đã ký dự luật nhằm thắt chặt hơn quyền tiếp cận phúc lợi của người di cư Ukraine, sau khi một số quốc gia thành viên EU khác có động thái tương tự.

Theo quy định mới, phúc lợi chỉ dành riêng cho người Ukraine có việc làm và có con em theo học ở các trường thuộc Ba Lan.

Trước đó, hôm 13/11, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bê bối tham nhũng lớn trong ngành năng lượng Ukraine.

“Không có chỗ cho tham nhũng, nhất là lúc này. Đó là tiền của người dân và lẽ ra phải được sử dụng cho nhu cầu ở tiền tuyến”, bà Kaja Kallas, Ủy viên phụ trách chính sách đối ngoại của EU, nói.