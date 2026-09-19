Thủ tướng Ba Lan tiết lộ thương vong kỷ lục ở Ukraine mà Kiev cố giấu kín

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: GI.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trích dẫn thông tin từ Kiev cho biết, chiến lược mới của Nga và các khả năng kỹ thuật mới, bao gồm cả máy bay không người lái phản lực, đang dẫn đến "những tổn thất lớn hơn nhiều về phía Ukraine".

"Gần đây, mỗi tháng có khoảng 27.000 người thiệt mạng và bị thương. Và thật không may, đây là những con số kỷ lục trong cuộc chiến này. Với xu hướng này, mùa đông ở Ukraine thực sự có thể trở nên thảm khốc" - Tusk nói.

Ông tuyên bố rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công dữ dội vào cơ sở hạ tầng đường sắt và các kho vũ khí của Lực lượng vũ trang Ukraine tại các thành phố lớn của Ukraine.

Để phục vụ mục đích này, Nga đang đưa vào sử dụng một loại máy bay không người lái mới "có tốc độ di chuyển nhanh hơn nhiều", Thủ tướng Ba Lan nhận định.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, tính đến cuối tháng 7 năm nay, Ukraine đã mất 50.000 người thiệt mạng và 400.000 người bị thương trong suốt cuộc chiến. Tuy nhiên, trước đó ông đã đưa ra con số cao hơn .