Cơ quan tình báo Nga: Binh sĩ Anh, Pháp đã tới Ukraine

Binh sĩ quân đội Pháp. Ảnh: AFP.

Trong thông báo ngày 23/9, SVR cho biết các lực lượng NATO hiện đang tập trung tại Romania, quốc gia sát biên giới Moldova. Một lực lượng NATO đang chuẩn bị được triển khai tới vùng Odessa của Ukraine. Theo thông tin mà SVR nắm được, nhóm binh sĩ đầu tiên từ Pháp và Anh đã tới Odessa, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin.

Đợt triển khai quân này không phải nhằm hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga mà được cho là nhằm làm ổn định tình hình ở Moldova, quốc gia láng giềng giáp Ukraine.

SVR nói động thái trên phản ánh châu Âu đang quyết tâm giữ Moldova đi theo chính sách đối đầu Nga bằng mọi giá, kể cả việc duy trì ảnh hưởng bằng quân sự.

SVR cũng khẳng định châu Âu sẽ không từ bỏ kế hoạch can thiệp, đề phòng tình hình sau bầu cử ở Moldova. Cuộc bầu cử Quốc hội Moldova sẽ diễn ra vào ngày 28/9, sau đó là cuộc bầu cử của Hội đồng Tối cao vùng Transnistria vào ngày 30/11. Transnistria là vùng lãnh thổ ly khai thân Nga ở Moldova.

“Những hành động khiêu khích vũ trang nhằm vào Transnistria và lực lượng Nga đóng tại khu vực này cũng đang được NATO chuẩn bị”, SVR cho biết. “Vì lo ngại đối đầu trực diện với Nga, châu Âu lại muốn gây sức ép với Moldova và tìm cách khẳng định vị thế”.

Trước đây, Moldova đã nhiều lần cáo buộc Nga gây sức ép, tìm cách can thiệp bầu cử nhằm làm suy yếu xu hướng ngả về Liên minh châu Âu (EU) của nước này. Tổng thống Moldova Maia Sandu nói việc Moldova hội nhập EU không nên bị cản trở bởi tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Nga.