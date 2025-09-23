Cựu sĩ quan Ba Lan thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga ở Ukraine

Jerzy Tyc từng phục vụ trong quân đội Ba Lan trước khi tham gia chiến đấu ở Ukraine. Ảnh: Veteranskie Vesti.

Theo tờ Euromaidan Press, cái chết của Tyc được nhà chức trách vùng Kursk của Nga thông báo vào ngày 21/9. Thông tin chi tiết không được tiết lộ nhưng Tyc được quân đội Nga liệt kê vào danh sách “mất tích trong chiến đấu” ở miền đông Ukraine vào mùa hè năm nay.

Trong hàng ngũ quân đội Nga, Tyc phục vụ với biệt danh “Zygmunt”, tên của danh tướng Ba Lan Zygmunt Berling (1896 – 1980).

Tyc sinh năm 1967, tốt nghiệp trường quân sự, từng là sĩ quan pháo binh và là chỉ huy một trung đội trong hàng ngũ quân đội Ba Lan cho đến năm 1989.

Trong vài năm gần đây, Tyc chuyển sang sống hoàn toàn ở Nga, được chính phủ Nga trao tặng huân chương vì góp phần giúp bảo tồn và khôi phục các công trình tưởng niệm Liên Xô ở Ba Lan. Huân chương được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trao tặng vào năm 2020.

Moscow cho rằng Tyc đối mặt với “áp lực mạnh mẽ từ lập trường bài Nga của chính phủ cầm quyền” và cuối cùng “bị buộc phải rời khỏi quê hương”.

Trước khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, Tyc thường xuất hiện trên truyền hình Nga với tư cách khách mời, đưa ra nhận định về chính sách của Ba Lan.

Trong một cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Nga TASS vào năm 2019, Tyc nói những người dân Ba Lan bình thường ủng hộ việc làm ông. "Trong 11 năm, tôi đã giúp khôi phục các tượng đài tưởng niệm binh sĩ Liên Xô trên khắp Ba Lan. Chưa bao giờ có cư dân nào phản đối", Tyc nói khi đó. "Nhưng chính phủ Ba Lan thì lại khác”.

Năm 2023, trả lời trên báo Nga, Tyc bày tỏ hy vọng vào sự khôi phục “mối quan hệ thân thiện giữa Ba Lan và Nga”. “Ba Lan và Nga đã cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù chung, nhưng lịch sử đó gây bất lợi cho chính quyền Ba Lan hiện tại, những người muốn quên nó đi”, Tyc nói.

Phía Nga cho biết Tyc "vẫn trung thành với niềm tin đó cho đến phút cuối cùng, khi chiến đấu ở Ukraine”.