Ai có thể trở thành thủ tướng tiếp theo của Thái Lan?

Paetongtarn tổ chức họp báo sau khi bị Tòa án Hiến pháp ra quyết định bãi nhiệm (ảnh: Reuters)

Hôm 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan quyết định phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra với lý do vi phạm quy tắc đạo đức trong công vụ. Bà Paetongtarn (thành viên của đảng Pheu Thai) là thủ tướng thứ 5 của Thái Lan bị phế truất trong vòng 17 năm qua.

Tạm thời, Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai sẽ điều hành chính phủ, cho đến khi quốc hội nước này bầu ra thủ tướng mới.

Theo Reuters, có 5 chính trị gia đủ khả năng để trở thành thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.

Ông Anutin Charnvirakul – lãnh đạo đảng Pheu Thai (ảnh: Reuters)

Anutin Charnvirakul

Ông Anutin, 58 tuổi – cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan – là lãnh đạo của đảng Bhumjaithai. Đây là đảng lớn thứ 2 trong liên minh cầm quyền của bà Paetongtarn, trước khi quyết định rút khỏi chính phủ hồi tháng 6.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2019, ông Anutin ghi dấu ấn nhưng cũng gây tranh cãi khi thúc đẩy việc hợp pháp hóa sử dụng cần sa y tế.

Trong giai đoạn 2020 – 2022, với tư cách là Bộ trưởng Y tế, ông Anutin được truyền thông chú ý khi trực tiếp giám sát việc nhập khẩu các loại vắc xin phòng Covid-19. Lãnh đạo đảng Bhumjaithai được cho là có đóng góp lớn giúp Thái Lan đẩy lùi dịch Covid-19, nhanh chóng mở cửa đón du khách nước ngoài trở lại.

Ông Chaikasem Nitisiri, ứng viên của đảng Pheu Thai cho vị trí thủ tướng (ảnh: Reuters)

Chaikasem Nitisiri

Ông Chaikasem, 77 tuổi, là luật sư và cựu Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan. Là một chính trị gia kì cựu, ông Chaikasem được cho là hy vọng lớn nhất của đảng Pheu Thai để cạnh tranh vị trí thủ tướng.

Vài tháng gần đây, ông Chaikasem luôn xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ và giàu năng lượng. Sau vụ đột quỵ khi đang tranh cử vào năm 2023, Chaikasem cho biết, sức khỏe của ông đã cải thiện đáng kể và sẵn sàng phục vụ đất nước.

Pirapan Salirathavibhaga

Ông Pirapan, 66 tuổi, là lãnh đạo của đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất, đồng thời là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan. Sau khi đảng Bhumjaithai rút lui, sự ủng hộ của ông Pirapan trở nên đặc biệt quan trọng, giúp bà Paetongtarn duy trì liên minh cầm quyền.

Trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Năng lượng, ông Pirapan đã thúc đẩy giảm giá điện, minh bạch giá năng lượng và sửa đổi các quy định về nhập khẩu dầu. Ông Pirapan từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp và từng là cố vấn cho cựu Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha.

Ông Prayuth Chan-ocha, cựu Thủ tướng quyền lực của Thái Lan (ảnh: Reuters)

Prayuth Chan-ocha

Ông Prayuth Chan-ocha, 71 tuổi, cựu Tổng Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, từng lãnh đạo Thái Lan trong gần 10 năm (2014 – 2023) và được cho là nhân vật có uy tín trong giới chính trị xứ Chùa vàng. Ông Prayuth cũng có mối quan hệ tốt với nhiều quan chức cấp cao quân đội Thái Lan.

Năm 2023, ông Prayuth từ chức Thủ tướng Thái Lan nhưng vẫn giữ được tầm ảnh hưởng chính trị. Cùng năm này, ông được bổ nhiệm vào Hội đồng Cơ mật của vua Maha Vajiralongkorn – một chức vụ danh giá. Nếu nhậm chức thủ tướng, ông Prayuth phải rời khỏi Hội đồng này.

Jurin Laksanawisit

Ông Jurin, 69 tuổi, là cựu lãnh đạo của đảng Dân chủ Thái Lan. Ông Jurin là chính trị gia giàu kinh nghiệm khi từng đảm nhiệm các chức vụ Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan.

Sau cuộc bầu cử năm 2023, vì kết quả không như mong đợi, ông Jurin đã rút khỏi vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ.

Theo Reuters, đảng Dân chủ từng là một đảng lớn, nhưng đã mất đi sự ủng hộ trong vài năm gần đây. Vì vậy, cơ hội dành cho ông Jurin khi cạnh tranh chức thủ tướng là không lớn.