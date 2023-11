Thị trường bùng nổ, một cổ phiếu bất động sản liên tiếp xanh mướt và tăng kịch trần

Phiên 8/11, chỉ số VN-Index tăng 33,14 điểm, tương đương 3,07%, lên 1.113,43 điểm.

Chứng khoán và bất động sản là 2 ngành tâm điểm khi ghi nhận hàng chục cổ phiếu tăng kịch trần. Cụ thể, ở nhóm chứng khoán, SSI, VCI, VND, VIX, FTS, BSI, HCM, ORS, CTS, AGR, VDS đều hiện lên sắc tím.

Trong khi đó, ở nhóm bất động sản, các mã tăng kịch biên độ có thể kể đến: NVL, KBC, PDR, DIG, VCG, DXG, TCH, BCG, SZC, DXS, CRE, IJC, LCG, FCN, CII, HDC, QCG, SCR, KHG... Nhiều mã khác cũng tăng rất mạnh như KDH có thêm 5,97% giá trị, HDG tăng 6,13%, NLG tăng 6,12%, ITA tăng 5,31%.

Ngày 8/11, toàn thị trường có 84 mã cổ phiếu tăng giá kịch trần khiến không ít nhà đầu tư ngỡ ngàng

Đáng nói, cổ phiếu NVL của của Tập đoàn Novaland đã tăng kịch trần lên mức 15.500 đồng/cp.

Sở dĩ cổ phiếu NVL tăng mạnh là nhờ tác động từ thông tin công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nice Star - doanh nghiệp liên quan Novaland đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng phát hành mới phát hành đầu năm 2022.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ ngày 24/10 đến 30/10, công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nice Star vừa mua lại trước hạn 310 tỷ đồng cuối cùng còn lại của lô trái phiếu NCLCH2226001.

Trước đó, từ ngày 9/10 đến ngày 10/10, doanh nghiệp này đã mua lại trước hạn gần 1.190 tỷ đồng của lô trái phiếu trên. Như vậy trong vòng 1 tháng doanh nghiệp này đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu trên. Lô trái phiếu NCLCH2226001 được phát hành ngày 13/1/2022, đáo hạn ngày 13/1/2026 với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng. Lãi suất được công bố ở mức 12,5%/năm và được trả mỗi 3 tháng một lần.

Cổ phiếu NVL có nhiều phiên tăng điểm liên tiếp

Bên cạnh Nice Star, Novaland cũng vừa công bố việc thanh toán thêm 11,5 tỷ đồng trên tổng số 255 tỷ đồng dư nợ còn lại của lô trái phiếu NVLH2123013. Lô trái phiếu NVLH2123013 được phát hành ngày 28/9/2021, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 28/3/2023 với mức lãi suất cố định 10,5%/năm. Tổng giá trị của lô trái phiếu trên là 430 tỷ đồng.

Theo BCTC của Novaland, tại thời điểm 30/9, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 205.462 tỷ đồng, giảm gần 7.500 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, nợ ngắn hạn của Novaland là 88.101 tỷ đồng, tăng 12,7% so với thời điểm 31/12/2022. Còn nợ dài hạn của doanh nghiệp ghi nhận 117.361 tỷ đồng, giảm 13% so với cuối năm ngoái.

Nhờ những thông tin tích cực trên, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/11 cổ phiếu NVL tăng trần lên mức 15.500 đồng/cp.

Trước đó, cổ phiếu NVL cũng đã tăng kịch trần 7% trong phiên 2/11. Nguyên nhân, HoSE thông báo đưa cổ phiếu NVL ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 3/11.

Như vậy, nhờ loạt thông tin tích cực, tính từ đầu tháng, cổ phiều ngành BĐS này đã tăng mạnh 5/6 phiên trong đó có 2 phiên tăng trần.

Nhận định phiên giao dịch 9/11, các công ty chứng khoán nhận định, chỉ số VN-Index có quán tính tăng trong phiên sáng ngày 9/11 để kiểm định kháng cự MA200 tại 1.115 điểm, song không loại trừ khả năng chỉ số sẽ thoái lui hoặc điều chỉnh giảm vào cuối ngày.

CTCP Chứng khoán Vietcap (Vietcap) dự báo, trong phiên ngày 9/11, thị trường có thể tiếp tục quán tính tăng trong phiên sáng để VN-Index kiểm định kháng cự MA200 tại 1.115 điểm, song không loại trừ khả năng chỉ số sẽ thoái lui hoặc điều chỉnh giảm vào cuối ngày.

Tương tự, với diễn biến hiện tại, Công ty Chứng khoán VCBS nhận định thị trường có thể duy trì xu hướng tích cực nhưng sẽ có sự phân hóa trong ngắn hạn.

"Vì thế, nhà đầu tư cần tận dụng những phiên tăng điểm để hiện thực hóa lợi nhuận từng phần, chỉ mua thêm cổ phiếu khoảng 10% – 20% và lên kế hoạch giao dịch ngắn hạn" - ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích Công ty Chứng khoán VCBS, khuyến nghị.

