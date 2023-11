Người dân ngày càng ít mua vàng, có tiền nhàn rỗi đầu tư gì lúc này?

Cùng với sự trầm lắng của thị trường BĐS thời gian qua, nhu cầu tiêu thụ vàng của người dân Việt Nam cũng giảm mạnh so với cùng kỳ. Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng của Hội đồng Vàng thế giới quý 3/2023 cho thấy, tại Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng vàng giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022, xuống còn 11,9 tấn trong quý 3/2023 so với 12 tấn trong quý 3/2022.

Báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới cũng cho thấy sự suy giảm này chủ yếu do nhu cầu trang sức trong nước giảm 14% so với cùng kỳ, từ 3,5 tấn trong quý 3/2022 xuống còn 3 tấn trong quý 3/2023. Thị trường vàng được bù đắp bởi sự tăng trưởng nhu cầu mua vàng thỏi và xu vàng, với mức chênh lệch 4% so với cùng kỳ, từ 8,5 tấn trong quý 3/2022 lên 8,8 tấn trong quý 3/2023.

Theo ông Shaokai Fan, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Trung Quốc) kiêm Giám đốc Toàn cầu về ngân hàng trung ương tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu trang sức ở Việt Nam trong quý 3 đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2021. Lạm phát cao cùng mức độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn kỳ vọng đã ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng.