Cổ phiếu lao dốc, tài sản bốc hơi hàng trăm tỷ đồng: Ông Nguyễn Đức Tài có động thái này

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động lại nhuộm sắc đỏ, giảm còn 38.050 đồng/cổ phiếu. Với mức giảm này, khiến tài sản của ông Nguyễn Đức Tài bay hơi gần 169.7 tỷ đồng trong tổng số tài sản 7,174.7 tỷ đồng.

Được biết, sau khi mã này sàn nhiều phiên và khối ngoại bán ròng, cuối tuần trước, Chủ tịch Thế Giới Di động đã đăng ký mua một triệu cổ phiếu MWG.

Chủ tịch Thế Giới Di động đã đăng ký mua một triệu cổ phiếu MWG

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), đã đăng ký mua số cổ phiếu này từ ngày 8/11 đến 7/12 theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Mục đích là tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu giao dịch thành công, ông Tài sẽ sở hữu 36,1 triệu cổ phiếu MWG, tương đương 2,46% vốn cổ phần của công ty. Theo giá cổ phiếu đóng phiên 6/11 của MWG là 38.050 đồng, ước tính ông Tài sẽ chi khoảng 38 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Động thái đăng ký mua của ông Tài diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu MWG trải qua những phiên giảm điểm liên tiếp, trong đó có 2 phiên giảm sàn ngày 31/10 và 1/11, và có thời điểm xuống mức 33.600 đồng một cổ phiếu trong phiên 2/11 - thấp nhất hơn 3 năm qua.

Có thể nói, sau giai đoạn bùng nổ với lợi nhuận liên tục tăng trưởng qua từng năm kể từ khi lên sàn năm 2014, doanh nghiệp bán lẻ này bắt đầu gặp nhiều khó khăn từ nửa sau của năm ngoái. Sức mua suy yếu trong môi trường lạm phát và lãi suất cao khiến lợi nhuận liên tiếp sụt giảm mạnh. Tính chung cả năm 2022, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu đạt 133.405 tỷ đồng, vẫn tăng 8% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 16% so với năm 2021, xuống mức 4.100 tỷ đồng và không hoàn thành kế hoạch đề ra. Đây là năm đầu tiên doanh nghiệp bán lẻ này đứt chuỗi tăng trưởng lợi nhuận kéo dài gần một thập kỷ. Tình hình thậm chí còn tệ hơn từ đầu năm 2023 khi mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc Thế Giới Di Động phải lao vào cuộc chiến giá rẻ. Riêng quý 3, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống gần 30.300 tỷ đồng. Lãi ròng chỉ đạt gần 39 tỷ đồng, giảm đến 96% so với cùng kỳ 2022.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Thế Giới Di Động giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức gần 87.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng "bốc hơi" đến gần 97% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 78 tỷ đồng và mới thực hiện vỏn vẹn chưa đến 2% mục tiêu cả năm 2023 đề ra.

Theo các công ty chứng khoán, việc chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất phiên cho thấy phe mua tiếp tục chiếm ưu thế và để ngỏ cơ hội mở rộng nhịp hồi phục trong các phiên tiếp theo (ngày 7/11).

Mặc dù vậy, theo Công ty CK KB Việt Nam (KBSV), với xu hướng giảm điểm vẫn đóng vai trò chủ đạo, chỉ số nhiều khả năng sẽ sớm phải đối mặt với áp lực điều chỉnh trở lại quanh ngưỡng kháng cự đáng lưu ý 1.095 (+/-10) điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi và bán hạ tỷ trọng về ngưỡng an toàn trong các nhịp hồi sớm.

Tương tự, ông Nguyễn Huy Phương, Phó phòng Tư vấn khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cho biết dòng tiền có phần thận trọng khi thanh khoản của phiên 6-11 giảm so với 2 phiên trước. Vì thế, theo ông Phương, có khả năng thị trường sẽ bị cản lại khi tiến đến gần 1.100 điểm của VN-Index, đồng thời rủi ro lùi bước trở lại vẫn còn tiềm ẩn. Do vậy, nhà đầu tư nên chậm lại và quan sát cung - cầu cổ phiếu tại vùng cản để đánh giá trạng thái thị trường.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]