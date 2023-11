Nuôi heo đem về cho doanh nghiệp của đại gia Trương Bá Sỹ hơn 900 tỷ đồng

Nhịp hồi kỹ thuật xuất hiện từ đầu phiên khiến sắc xanh trở lại với Vn-Index. Tuy nhiên, lực cầu yếu, trong khi lực bán luôn chực chờ khiến VN-Index nhanh chóng yếu đà, quay trở lại xu hướng giảm.

Tuy nhiên, khi về vùng hỗ trợ 1.020 điểm, đường dưới dải bollinger, thị trường đã bật hồi kỹ thuật trở lại lên trên tham chiếu và giữ được sắc xanh nhạt khi bước vào giờ nghỉ trưa và duy trì đà tăng trong suốt phiên chiều với mức tăng được nới rộng dần.

Cổ phiếu chứng khoán tăng khá tích cực. Theo đó, SSI tăng 5,44%, VND tăng 6,44%, VCI tăng 6,75%, HCM tăng 6,56%, VIX tăng 6,22%, FTS tăng 4,94%,...

Kết quả hôm nay 1/11, Vn-Index tăng mạnh 11.47 điểm (+1.12%) đóng cửa ở mốc 1039.66 điểm. HNX Index tăng 3,48 điểm, tương đương 1.69% lên 209,65 điểm. Chỉ số Upcom tăng 0.76%, tương đương 0,94 lên 81.7 điểm.

Thị trường tăng điểm ngoạn mục trong phiên đầu tháng 11

Thanh khoản thị trường vẫn đứng ở mức khá thấp. Tổng giá trị giao dịch đạt 15,1 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 319 mã tăng giá, 71 mã đứng giá tham chiếu và 177 mã giảm giá.

Khối ngoại hôm nay quay trở lại bán ròng với giá trị vào khoảng hơn 80 tỷ đồng. Trong đó tập trung chủ yếu vào hai cổ phiếu trụ đó là VHM (-683.07 tỷ) và MWG (-187.68 tỷ).

HPG là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 1,4 điểm. Ở chiều ngược lại, MWG lấy đi của Vn-Index 0,86 điểm.

Phiên này, BAF của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam tăng 0,65%, đạt 23.100 đồng/cổ phiếu. Trong phiên, đã có lúc cổ phiếu này về vùng giá đỏ nhưng nhờ cộng hưởng tích cực từ thị trường, BAF đóng cửa trong sắc xanh.

Liên quan đến BAF, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam ghi nhận 1.219 tỷ đồng doanh thu, giảm 37% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 37% xuống 1.076 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 143 tỷ đồng, giảm 34% so với quý III/2022.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu BAF đạt 3.625 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Trong đó, nông sản là mảng mang về nguồn thu lớn nhất với 2.679 tỷ đồng, chiếm 74%, giảm 32% so với cùng kỳ. Tiếp theo là mảng chăn nuôi với 928 tỷ đồng, giảm 3% so với 9 tháng đầu năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đạt 53 tỷ đồng, lãi ròng đạt 51 tỷ đồng, giảm lần lượt 81%, 82% so với cùng kỳ.

Đại gia Trương Bá Sỹ - Chủ tịch CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam

Giải trình về kết quả kinh doanh, BAF cho biết, giá bán từ đầu năm duy trì ở nền thấp hơn so với cùng kỳ. Sản lượng heo bán ra chưa tăng tương ứng với quy mô đàn và các trang trại mới được đưa vào vận hành trong năm nay. Do đó, công ty đã giữ lại được lượng heo cai sữa để nuôi bán thịt thay vì phải bán heo cai sữa như trước đây.

Bên cạnh đó, công ty đã cắt giảm hoạt động kinh doanh thương mại nông sản theo lộ trình để tập trung nguồn lực vào hoạt động chăn nuôi chuỗi khép kín, đúng theo chiến lược đề ra.

