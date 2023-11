Liên tục phát hiện các vụ bán chui cổ phiếu

Liên tục cá nhân, doanh nghiệp bị phát hiện hành vi bán chui cổ phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính với bà Trương Khả Tú - con bà Lư Lệ Trân, thành viên Hội đồng quản trị CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR). Bà Tú không báo cáo về 5 giao dịch liên quan đến cổ phiếu TAR đã thực hiện trong năm 2021.

Cụ thể, từ ngày 18 - 24/5/2021, bà Tú mua hơn 1,8 triệu cổ phiếu TAR; từ ngày 8 - 13/7/2021 mua 100.000 cổ phiếu TAR và bán 30.000 cổ phiếu TAR; từ ngày 13 - 18/8/2021 bán hơn 1,9 triệu cổ phiếu TAR; ngày 6/9/2021 bán 191.700 cổ phiếu TAR.

Với vi phạm kể trên, bà Tú bị phạt hơn 430 triệu đồng, ngoài ra, bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 4,5 tháng.

Theo báo cáo quản trị, đến cuối tháng 6, bà Lư Lệ Trân sở hữu 726 cổ phiếu TAR (tương ứng tỷ lệ 0,001%). Bà Trân là thành viên hội đồng quản trị từ tháng 5/2018 đến nay.

Mã chứng khoán của Trung An bị đình chỉ giao dịch từ ngày 30/10 do chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2023. Hiện cổ phiếu TAR được giao dịch quanh 10.000 đồng/ đơn vị, giảm hơn một nửa so với mức đỉnh hồi cuối tháng 7.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng vừa xử phạt 1 doanh nghiệp vì vi phạm bán chui cổ phiếu. CTCP Du lịch thương mại Nha Trang (Nha Trang Tourism) lãnh phạt gần 1 tỷ đồng vì liên quan đến giao dịch cổ phiếu SKV của CTCP Giải khát Yến Sào Khánh Hòa.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Nha Trang Tourism được thực hiện giao dịch bán 500.000 cổ phiếu SKV từ ngày 1/12 - 30/12/2021. Tuy nhiên, tổ chức này đã bán 23.813 cổ phiếu SKV vào ngày 23/11/2021. Với hành vi này, Nha Trang Tourism bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó nữa, ngày 21/6/2021, Nha Trang Tourism bán 3,1 triệu cổ phiếu SKV nhưng không thực hiện báo cáo việc dự kiến giao dịch. Với hành vi này, Nha Trang Tourism bị phạt 930 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, là việc đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán với doanh nghiệp này trong 3 tháng.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan quản lý sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch bất thường, kiểm tra hành vi có dấu hiệu trục lợi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 5876 gửi các công ty chứng khoán triển khai phương án thực hiện kiểm soát nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Căn cứ danh sách người nội bộ, người liên quan do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) gửi các công ty chứng khoán có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền đến từng nhà đầu tư là người nội bộ, người liên quan mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán hiểu rõ trách nhiệm tuân thủ quy định công bố thông tin.

Công văn của Ủy ban đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước khi thực hiện các giao dịch có giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên, hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá.

Các công ty chứng khoán phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ việc cảnh báo, kiểm soát giao dịch của người nội bộ, người liên quan theo cơ chế trên.

Nguồn: [Link nguồn]