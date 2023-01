Một doanh nghiệp kinh doanh vàng mã lãi lớn

Dù 3 tháng cuối dương lịch năm 2022 chưa phải cao điểm nhưng đã có doanh nghiệp báo lãi lớn, trong đó phải kể đến CTCP Nông Lâm sản thực phẩm Yên Bái.

Theo BCTC quý 1 niên độ 2022-23 (từ ngày 1/10-31/12/2022), CTCP Nông Lâm sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP) ghi nhận doanh thu đạt hơn 158 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 20,4% lên 24,3% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 38,4 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, CAP lãi ròng 20 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ.

BCTC quý 1 niên độ 2022-23, CAP lãi ròng 20 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ

Trước đó, CAP đã có một niên độ kinh doanh đầy khởi sắc với với doanh thu thuần đạt 657 tỷ đồng, tăng 27% và lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục 106 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. Doanh thu xuất khẩu tăng trưởng rất mạnh trong năm vừa qua, từ 145 tỷ lên 377 tỷ đồng chủ yếu đến từ mảng tinh bột sắn.

Trong các mảng kinh doanh của công ty, tinh bột sắn cũng là mặt hàng mang lại doanh thu lớn nhất với 383 tỷ đồng, tăng 26% so với năm ngoái. Mảng giấy đế và vàng mã lần lượt đem về 163 tỷ và 108 tỷ đồng, tương ứng tăng 24% và 46% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận từ bán vàng mã không đáng kể, chủ yếu đến từ cả kinh doanh giấy đế và tinh bột sắn.

Hiện tại, cổ phiếu CAP đang dừng ở mức 71.000 đồng/cổ phiếu, giảm 21% so với đỉnh hồi tháng 7/2022 nhưng vẫn cao hơn gần 30% so với thời điểm cách đây một năm. Vốn hóa thị trường tương ứng vào khoảng 560 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch 18/1, thị trường chứng khoán đã có 6 phiên tăng liên tiếp. VN-Index tăng 9,99 điểm (0,92%) lên 1.098,28 điểm. HNX-Index tăng 2,58 điểm (1,2%) lên 217,73 điểm. UPCoM-Index tăng 0,57 điểm (0,78%) lên 73,54 điểm.

Sắc xanh tiếp tục duy trì trong phiên giao dịch. Bên mua vẫn chiếm ưu thế khi tín hiệu khởi sắc từ nhóm vốn hóa lớn tiếp tục lan tỏa tích cực trên toàn thị trường. VN30-Index tăng mạnh hơn chỉ số chính, chỉ có 2 cổ phiếu thuộc rổ này là BVH, VRE giảm giá. Còn lại, 25 cổ phiếu ngập sắc xanh.

Nhận định về phiên giao dịch ngày 19/1 - phiên giao dịch cuối cùng của của năm âm lịch Nhâm Dần (19/01), các công ty chứng khoán cho rằng thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ chưa thể vượt qua ngưỡng 1,100.

Công ty CK Vietcombank (VCBS) cho rằng, có thể sẽ có những nhịp rung lắc trong phiên, nhưng xu hướng của chỉ số sau kỳ nghỉ nhiều khả năng vẫn sẽ tích cực và zig zag đi lên.

Ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 1.140-1.150 điểm nhưng vẫn cần quan sát thêm diễn biến giao dịch sau khi kỳ nghỉ Tết Âm lịch kết thúc để dự báo chắc chắn hơn.

“Chúng tôi cho rằng, nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời một phần để hạ tỷ lệ đòn bẩy trước kỳ nghỉ Tết, hoặc tích lũy thêm cổ phiếu nhưng không dùng đòn bẩy với trọng tâm là những nhóm ngành chưa tăng mạnh trong những phiên vừa qua như chứng khoán, bán lẻ, bất động sản,…” – VCBS lưu ý.

Tương tự, Công ty CK Asean (Aseansc) cũng nhận định, thị trường sẽ tiếp tục có quán tính tăng điểm trong phiên tới (18/01). Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng ngày mai là ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 1, và thị trường có khả năng xảy ra biến động khó lường về cuối phiên.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Công ty CK BIDV (BSC) lại nhìn nhận: Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm âm lịch Nhâm Dần ngày mai, thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ chưa thể vượt qua ngưỡng 1.100 điểm.

