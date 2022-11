Có thêm hơn 220 tỷ, nữ đại gia 59 tuổi người Hà Nam sở hữu tài sản hơn 4.400 tỷ đồng

Cùng với sắc đỏ của thị trường tài chính quốc tế sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lên cao nhất từ tháng 1/2008, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 3/10, có thời điểm VN-Index ghi nhận mức giảm hơn 10 điểm, lùi về gần ngưỡng 1.010 điểm.

Tuy nhiên lực cầu bắt đáy mạnh sau đó giúp VN-Index kết phiên chỉ còn giảm hơn 3 điểm (0,33%) về dưới 1.020 điểm. VN30-Index giảm hơn 1 điểm (0,13%), còn 1.023,8 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index cùng giảm nhẹ khi đóng cửa dưới tham chiếu. Đây cũng là phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trái ngược với đà giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam, trong phiên giao dịch ngày 3/11, cổ phiếu MSN của Tập đoàn MaSan ghi nhận mức tăng mạnh 4.400 đồng/cổ phiếu tương đương tăng 5,43% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 85.400 đồng/cổ phiếu. Với mức tăng này, MSN là mã cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất trong rổ chỉ số VN30 trong phiên giao dịch ngày 3/11.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có hai phiên giảm liên tiếp

So với mức giá chỉ 72.800 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên giao dịch ngày 24/10, cổ phiếu MSN đã phục hồi mạnh trong thời gian gần đây. Trong khi đó, đà phục hồi của MSN trong phiên giao dịch ngày 3/11 không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông sau khi giảm mạnh ở phiên liền trước. Mức tăng của MSN còn giúp khối tài sản của nữ đại gia Nguyễn Hoàng Yến - vợ của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn MaSan và là cổ đông cá nhân lớn nhất của MSN tăng thêm hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, với việc đang nắm giữ gần 51 triệu cổ phiếu MSN, khối tài sản của nữ đại gia 59 tuổi đang là Thành viên HĐQT của MSN ghi nhận mức tăng gần 224 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày 3/11, cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng MASAN ghi nhận mức giảm 300 đồng/cổ phiếu, khiến khối tài sản của bà Yến ở mã cổ phiếu này giảm gần 270 triệu đồng.

Tính chung trong phiên giao dịch ngày 3/11, khối tài sản của nữ đại gia 59 tuổi ghi nhận mức tăng hơn 223 tỷ đồng. Bà Nguyễn Hoàng Yến đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giưn 4.409 tỷ đồng.

Sau hai phiên giảm điểm liên tiếp của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng phiên giao dịch ngày 4/11, chuyên gia của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo thị trường với đại diện là chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục những nỗ lực cải thiện xu hướng khi có thể tăng và kiểm định lại kháng cự MA5, MA20 tại vùng 1.025-1.030 điểm. Nếu lực cầu không được cải thiện và để lực bán áp đảo trở lại, VN-Index có thể sẽ giảm trở lại trong phiên chiều. Khi đó, chỉ số sẽ kiểm định hỗ trợ MA10 tại vùng 1.015 điểm. Nếu đóng cửa dưới mốc này với thanh khoản đủ lớn, chỉ số sẽ phát ra tín hiệu kết thúc nhịp hồi phục hiện tại. Ở kịch bản này, VN-Index có thể sẽ giảm ở những phiên sau đó với xu hướng kiểm định lại vùng đáy gần nhất tại 960 điểm hoặc có thể thấp hơn, quanh 910 điểm.

Chuyên gia của CTCK Asean (Aseansc) đánh giá về mặt kỹ thuật VN-Index xuất hiện cây nến xanh dạng "Inverted hammer" với giá đóng cửa nằm trên đường trung bình động 10 ngày (MA10 ngày), kèm khối lượng giao dịch giảm khá và thấp hơn 21% so với mức trung bình 20 phiên, cho tín hiệu trung tính. Điều này cho thấy sự giằng co của bên mua và bên bán, và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do đó, CTCK này cho rằng trong kịch bản tích cực, VN-Index sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần 1.020-1.025 điểm, vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 1.030-1.035 điểm. Trong kịch bản tiêu cực, vùng hỗ trợ gần của VN-Index dự báo ở mức 1.010-1.015 điểm, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 1.000-1.005 điểm.

Trong khi đó, chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) nhận định thị trường có thể sẽ tăng điểm và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.030 điểm) trong phiên giao dịch 4/11. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và trạng thái biến động hẹp này có thể sẽ còn tiếp diễn trong những phiên giao dịch tới. Điểm tích cực là tâm lý nhà đầu tư tỏ ra không quá bi quan trước thông tin tăng lãi suất của Fed, đặc biệt dòng tiền phân hóa rõ nét cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm kiếm cơ hội trong ngắn hạn.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/co-them-hon-220-ty-nu-dai-gia-59-tuoi-nguoi-ha-nam-so-huu-tai-san-ho...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/co-them-hon-220-ty-nu-dai-gia-59-tuoi-nguoi-ha-nam-so-huu-tai-san-hon-4400-ty-dong-c6a16291.html