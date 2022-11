Một đại gia Việt bỏ túi hơn 530 tỷ đồng trong ngày thị trường chứng khoán giảm điểm

Sau hai phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 2/11. Dù một số thời điểm trong phiên đã thu hẹp biên độ giảm về sát tham chiếu. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch chỉ số VN-Index giảm 10,56 điểm (1,02%) còn 1.023,19 điểm, HNX-Index giảm 0,7 điểm (0,33%) còn 211,66 điểm, UPCoM-Index giảm 0,47 điểm (0,62%) còn 76,01 điểm.

Trong phiên giao dịch chỉ số VN-Index giảm hơn 10 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự hồi phục tích cực của cổ phiếu ngành thép sau chuỗi ngày bị bán tháo trước đó. Theo đó, bất chấp việc bị khối ngoại bán ròng trong phiên chiều, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát vẫn giữ được mức tăng tích cực và kết phiên tăng 350 đồng/cổ phiếu tương đương mức tăng 2,33% so với tham chiếu. Nhóm cổ phiếu thép khác như HSG (+6,44%), NKG (+4,26%) cũng có một ngày giao dịch rực rỡ sau khoảng thời gian gặp cú sốc doanh nghiệp báo lỗ kỷ lục.

Nhờ đà phục hồi của cổ phiếu HPG trong phiên giao dịch ngày 2/11, khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận phục hồi hơn 530 tỷ đồng sau khi đã liên tục giảm mạnh trong 3 phiên giao dịch trước đó. Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch, tỷ phú người Hải Dương sở hữu khối tài sản trị giá hơn 23.275 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam quay đầu giảm sau hai phiên tăng trước đó

Cùng với đó, khối tài sản của đại gia Lê Phước Vũ – Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cũng ghi nhận phục hồi thêm hơn 76 tỷ đồng để nâng khối tài sản đang trực tiếp nắm giữ lên hơn 1.262 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối tài sản của Chủ tịch Thép Nam Kim - Hồ Minh Quang cũng có thêm hơn 20,5 tỷ đồng nhờ đà phục hồi của cổ phiếu NKG trong phiên giao dịch 2/11. Tính theo giá thị trường, ông Quang đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 502 tỷ đồng.

Sau đà phục hồi của cổ phiếu ngành thép trong phiên giao dịch ngày 2/11, nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 3/11, chuyên gia của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo VN-Index sẽ thể hiện những nỗ lực hồi phục với lực cầu được thúc đẩy từ hỗ trợ MA10 tại 1.020 điểm. Theo đó, chỉ số có thể sẽ tăng để kiểm định lại vùng kháng cự 1.030-1.035 điểm nơi có các kháng cự MA5 và MA20 ngày.

Theo VCSC, nếu lực mua đủ mạnh để giúp VN-Index ít nhất vượt lên trên một trong 2 kháng cự này khi đóng cửa, đi kèm với sự gia tăng trở lại của thanh khoản, đà hồi phục hiện tại của VN-Index sẽ được duy trì. Ngược lại, nếu VN-Index không thể vượt lên trên mốc 1.030 điểm với thanh khoản yếu hoặc quay đầu giảm điểm về phía cuối ngày, những dấu hiệu cảnh báo suy yếu sẽ được gia tăng.

Chuyên gia của CTCK Rồng Việt (VDSC) nhận định thị trường có khả năng tiếp tục trớn giảm giá trong phiên kế tiếp do lực cung vẫn áp đảo, và dự kiến sẽ được hỗ trợ quanh ngưỡng 1.000-1.010 điểm. Do vậy, nhà đầu tư cần chậm lại để quan sát diễn biến cung cầu, đồng thời, có thể cân nhắc mua thăm dò tại các cổ phiếu cơ bản tốt và có mức chiết khấu đủ hấp dẫn khi thị trường lùi bước.

Chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động quanh đường trung bình 20 phiên của chỉ số VN-Index (tức là mức 1.034 điểm) trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, thị trường có thể sẽ biến động mạnh do ảnh hưởng từ việc Fed tăng lãi suất, nhưng kịch bản tăng lãi suất sẽ không có quá nhiều bất ngờ so với dự báo của thị trường, đặc biệt thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thị trường sẽ có thể tiếp tục đi ngang quanh vùng giá hiện tại và dòng tiền vẫn sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn trong vùng bi quan và ít biến động cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn bi quan nhưng trạng thái đã tích cực hơn so với thời điểm trước.

Trong khi đó, các chuyên gia của CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng thị trường vẫn phân hóa với nhiều mã nỗ lực phục hồi sau giai đoạn giảm giá mạnh kéo dài với tâm lý thận trọng của nhà đầu từ trước thông tin quan trọng về cuộc họp lãi suất của Fed ngày 03/11/2022.

Theo SHS, trong ngắn hạn VN-Index đã hình thành trendline tăng điểm nối 02 đáy thấp nhất 962,45 điểm ngày 25/10/2022 và 1.005 điểm ngày 31/10/2022, với vùng hỗ trợ tương ứng quanh 1.020 điểm. VN-Index cần giữ được vùng hỗ trợ 1.020 điểm để tiếp tục cải thiện tâm lý bi quan của nhà đầu tư và từ đó có thể hướng tới các vùng kháng cự tiếp theo tương ứng 1.035-1.040 điểm.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/mot-dai-gia-viet-bo-tui-hon-530-ty-dong-trong-ngay-thi-truong-chung-...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/mot-dai-gia-viet-bo-tui-hon-530-ty-dong-trong-ngay-thi-truong-chung-khoan-giam-diem-c6a16198.html