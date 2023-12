Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng bị bắt, LDG ra sao?

VN-Index tăng điểm ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng 12. Các Large Cap đang kéo thị trường gồm VNM, VRE, HPG, GAS, VJC. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu bất động sản tạo áp lực giảm như VHM, NCM, DXG, PDR, QCG.

Nỗi lo sợ về “giờ vàng” trong phiên chiều đã thúc đẩy hành động bán ra khá mạnh tay, có lúc đẩy VN-Index giảm hơn 4 điểm, nhưng sau đó lại bất ngờ đảo chiều.

Nhịp phục hồi bắt đầu khởi động từ khoảng 1h53 và chỉ 10 phút các trụ đã đưa được VN-Index qua tham chiếu.

Kết quả hôm nay 1/12, Vn-Index tăng 8,03 điểm (0,73%) lên 1.102,16 điểm. HNX Index tăng 0,11 điểm (0,05%), lên 226,26 điểm. Chỉ số Upcom tăng 0,2 điểm (0,23%), lên 85,19 điểm.

Thị trường đảo chiều ngoạn mục cuối phiên

Thanh khoản thị trường vẫn đứng ở mức khá thấp. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 254 mã tăng giá, 101 mã đứng giá tham chiếu và 227 mã giảm giá.

BID là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 0,69 điểm. Ở chiều ngược lại, VHM lấy đi của Vn-Index 0,42 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng khá mạnh 308,8 tỷ đồng trên HoSE và hơn 10 tỷ trên HNX. Các cổ phiếu bị xả lớn là VHM -114,4 tỷ; VCI -94,6 tỷ; FUEVFVND -45,5 tỷ; DXG -30,8 tỷ; MSN -23,8 tỷ; STB -20,7 tỷ. Phiên này, cổ phiếu LDG (Công ty Cổ phần Đầu tư LDG) nằm sàn từ sáng. Kết phiên, LDG chỉ còn 3.450 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn hơn 39 triệu cổ.

Các nhà đầu tư có xu hướng tháo chạy khỏi LDG khi Chủ tịch của LDG Nguyễn Khánh Hưng bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về “Tội lừa dối khách hàng”.

Ông Nguyễn Khánh Hưng bị bắt để điều tra liên quan đến việc xây dựng trái phép và bán “chui” dự án khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại Viva Park), thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng của LDG vừa bị bắt

Tại dự án này, dù chưa thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chưa cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng trái phép 680 căn nhà cùng hạ tầng giao thông, công viên. Trong đó, có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong, 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở.

Tiếp đó, tại dự án Viva Park, chủ đầu tư LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Các khách hàng đã thanh toán cho công ty từ 25-95% giá trị hợp đồng, hiện có 7 hộ chuyển đến sinh sống.

Cũng liên quan đến LDG, mới đây công ty Công ty CP Đầu tư LDG công bố báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận doanh thu quý III/2023 chỉ đạt 290 triệu đồng, giảm 96% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp âm 64,9 tỉ đồng. Xét lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp này chỉ đạt gần 2 tỉ đồng và lỗ ròng lên tới 209 tỉ đồng (cùng kỳ năm 2022 lãi 8,3 tỷ).

