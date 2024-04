Ăn nên làm ra, nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam tăng số tiền cổ tức

Đà tăng tiếp tục được duy trì trên bảng điện tử khi mở cửa giao dịch sáng nay. Sau hơn 1 giờ giao dịch, VN-Index hướng đến mốc 1.270 điểm. VHM là trụ mạnh nhất của chỉ số ngay từ phiên sáng.

Nhóm Vingroup bật tăng khá mạnh, nhất là bộ đôi VHM - VIC khi lần lượt có thêm 2,31% và 1,68% giá trị, trong khi VRE tăng nhẹ 0,21%. Nhóm ngân hàng giảm mạnh. Hai mã BID và CTG đã lấy đi gần 1,8 điểm của thị trường chung, MBB cũng lấy đi gần 0,3 điểm. Cổ phiếu chứng khoán giao dịch khá tiêu cực khi đều giảm đáng kể, như SSI mất 1,47% giá trị, VND giảm 1,12%, VCI giảm 1,55%, HCM giảm 1,21%,...

Kết quả phiên giao dịch ngày 10/4, Vn-Index giảm 4,26 điểm, tương đương 0,34%, xuống 1.258,56 điểm. HNX-Index giảm 1,58 điểm (0,66%) còn 238,79 điểm. UPCoM-Index tăng 0,08 điểm (0,08%) lên 90,65 điểm.

Thị trường ngập sắc đỏ

Thanh khoản tiếp tục tụt dốc so với phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 18,9 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 177 mã tăng giá, 85 mã đứng giá tham chiếu và 275 mã giảm giá.

VHM là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 1,09 điểm. Ở chiều ngược lại, BID lấy đi của Vn-Index 0,96 điểm.

Khối ngoại đã quay lại bán ròng với giá trị 624,5 tỷ đồng phiên hôm nay, trong đó khối này giải ngân 1.636 tỷ đồng và bán ra 2.261 tỷ đồng.

Phiên này, PLX của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam Petrolimex giảm 1,48%, còn 36.600 đồng/cổ phiếu. Thời gian qua, cổ phiếu này liên tục sụt giảm.

Liên quan đến PLX, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 dự kiến diễn ra ngày 26/4 tới đây, Petrolimex dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch sản lượng xăng dầu xuất bán là 13.033.200 (m3, tấn), giảm 9% so với năm trước. Chỉ tiêu doanh thu hợp nhất tương ứng 188.000 tỷ đồng, giảm 32% so với thực hiện 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất kế hoạch đạt 2.900 tỷ đồng, giảm 26% so với kết quả đạt được năm ngoái.

Petrolimex hiện là nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam với 17.000 cửa hàng trên toàn quốc, chiếm hơn 50% thị phần kinh doanh, bán lẻ xăng dầu cả nước.

HĐQT Petrolimex sẽ trình cổ đông phê duyệt phương án trả cổ tức tỷ lệ 15%

Năm 2023 trước đó, sản lượng xăng dầu xuất bán của Petrolimex đạt 14.395.011 (m3, tấn), cao hơn 11% so với kế hoạch. Petrolimex ghi nhận doanh thu đạt 273.979 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022 nhưng vẫn vượt 44% so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 3.947 tỷ đồng, tăng 80% so với thực hiện năm 2022 và vượt 22% so với kế hoạch. Với kết quả đạt được, HĐQT Petrolimex sẽ trình cổ đông phê duyệt phương án trả cổ tức tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận năm 2023 thay vì 10% như kế hoạch ban đầu.

