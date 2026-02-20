Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thời trang 'mẹ bỉm sữa' được khen 'chất chơi' của Ngô Thanh Vân

Sự kiện: Ngô Thanh Vân: Đả nữ màn ảnh Việt

Sau khi lên chức mẹ, Ngô Thanh Vân vẫn giữ cá tính mạnh mẽ riêng qua những trang phục mang tinh thần menswear.

Thời trang &#39;mẹ bỉm sữa&#39; được khen &#39;chất chơi&#39; của Ngô Thanh Vân - 1

Khác với nhiều 'mẹ bỉm' chuộng phong cách nữ tính, đằm thắm, Ngô Thanh Vân tạo dấu ấn bằng những trang phục phóng khoáng, có cá tính riêng sau khi sinh con đầu lòng hồi tháng 8/2025.

Thời trang &#39;mẹ bỉm sữa&#39; được khen &#39;chất chơi&#39; của Ngô Thanh Vân - 2

Thay vì trông an toàn với những bộ đồ basic, cô liên tục xuất hiện với những outfit kết hợp thoải mái và bắt trend. Thời trang street style của Ngô Thanh Vân gây chú ý vì phong cách riêng rõ nét.

Thời trang &#39;mẹ bỉm sữa&#39; được khen &#39;chất chơi&#39; của Ngô Thanh Vân - 3

Lối phối đồ phóng khoáng, mang tinh thần menswear được Ngô Thanh Vân giữ từ lúc còn son rỗi đến sau khi làm mẹ. Người đẹp chuộng sơ mi dáng rộng, quần alibaba, boots cao...

Thời trang &#39;mẹ bỉm sữa&#39; được khen &#39;chất chơi&#39; của Ngô Thanh Vân - 4

'Đả nữ' thường diện những tông màu trung tính như trắng, đen. Nhiều khán giả còn thích thú với cách nữ diễn viên biến chiếc khăn xô cho em bé thành dấu ấn sáng tạo trên trang phục.

Thời trang &#39;mẹ bỉm sữa&#39; được khen &#39;chất chơi&#39; của Ngô Thanh Vân - 5

Cô ưu tiên những bộ đồ mang tính ứng dụng cao nhưng vẫn thể hiện cái tôi: áo oversized, quần jogger, sneakers...

Thời trang &#39;mẹ bỉm sữa&#39; được khen &#39;chất chơi&#39; của Ngô Thanh Vân - 6

Trong chuyến đi biển cùng chồng và con gái hồi đầu năm, 'mẹ bỉm sữa' diện sơ mi rộng thoải mái, hạn chế tối đa cách mix-match cầu kỳ.

Thời trang &#39;mẹ bỉm sữa&#39; được khen &#39;chất chơi&#39; của Ngô Thanh Vân - 7

Các chất liệu mềm mại, mát mẻ như cotton, linen được Ngô Thanh Vân ưu tiên để giữ sự thoải mái, dễ hoạt động.

Thời trang &#39;mẹ bỉm sữa&#39; được khen &#39;chất chơi&#39; của Ngô Thanh Vân - 8

Sau sinh, bà xã Huy Trần chưa lấy lại dáng hoàn toàn nên thường giấu eo bằng những thiết kế suông rộng. Khi đi cưới một người bạn, cô mặc váy cách tân dáng suông.

Thời trang &#39;mẹ bỉm sữa&#39; được khen &#39;chất chơi&#39; của Ngô Thanh Vân - 9

Ngô Thanh Vân tôn vẻ trẻ trung, cá tính qua mẫu áo khoác tweed dáng rộng khi chụp hình tạp chí.

-17/02/2026 22:25 PM (GMT+7)
