Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm bức xúc khi bị AI giả mạo

Gần đây, nhiều sao Việt cảnh báo về việc họ trở thành nạn nhân của các video giả. Sáng 14/11, Ngô Thanh Vân cho biết buồn lòng khi nhiều trang quảng cáo và một số nội dung trên mạng xã hội dùng hình ảnh, tên tuổi, giọng nói của cô để tạo ra những nội dung không đúng sự thật.

Theo diễn viên, những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân mà còn khiến khán giả hiểu lầm, mất niềm tin và thậm chí mua nhầm sản phẩm cô không quảng cáo hay bảo chứng. "Những nội dung giả mạo tôi xuất hiện dày đặc khiến tôi thấy bất an", Ngô Thanh Vân nói.

Ca sĩ Mỹ Tâm (trái) và diễn viên Ngô Thanh Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tương tự, Mỹ Tâm cũng cảnh báo khán giả, cho biết không tham gia hay đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu được đăng tải trên các kênh chính thức.

Phía ca sĩ đang phối hợp với các nền tảng để gỡ bỏ nội dung vi phạm và làm việc với cơ quan chức năng để can thiệp. Trước đó, cô và Đan Trường bức xúc vì "hình ảnh bị sử dụng quảng cáo sữa".

Sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo bên cạnh những mặt tích cực, còn bộc lộ nhiều hệ lụy. Trong đó, deepfake - công nghệ mô phỏng gương mặt, cử động môi và giọng nói y như thật từ video gốc bị lạm dụng để phục vụ cho nhiều hành vi lừa đảo. Chỉ cần vài phút từ video thật của một người nổi tiếng, AI có thể dựng lên video với thông điệp mới, khiến người xem rất khó phân biệt thật, giả. Nhiều nghệ sĩ từng lên tiếng tố cáo và phản đối việc hình ảnh của họ bị chiếm dụng: hoa hậu H'Hen Niê, nghệ sĩ Mạnh Cường, ca sĩ Đức Phúc, vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà. Các hình ảnh giả của người nổi tiếng thường bị dùng vào quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng, cờ bạc hay lừa đảo trực tuyến.

Theo luật sư Hoàng Hà, Đoàn luật sư TP HCM, các ngôi sao là mục tiêu ưa thích của tin giả tạo bằng AI. Nghệ sĩ dễ bị tấn công bởi chất liệu hình ảnh, giọng nói của họ có sẵn trên môi trường internet. Kẻ xấu chỉ cần vài phút để thu thập và đưa vào công cụ AI là có ngay tin như thật. Pháp luật hiện hành chưa có luật riêng bảo vệ quyền hình ảnh, giọng nói trước công nghệ AI.

"Hiện Chính phủ và Quốc hội đang thảo luận về luật riêng cho trí tuệ nhân tạo. Tôi hy vọng đạo luật này sớm được ban hành có hiệu lực để tạo hành lang pháp lý, bảo vệ cho nghệ sĩ lẫn mọi người trước vấn nạn tin giả từ AI", luật sư nói.