Tuấn Khôi khoe ảnh anh chụp H'Hen Niê trong ngày Mùng 2 Tết. Tuấn Khôi chia sẻ: "Nãy đi ngang qua sảnh thấy cô gái này đẹp quá mình xin chụp vài kiểu, sau đó cô còn ẵm con mình chơi đùa". H'Hen Niê được khen ngợi nhanh chóng lấy lại vóc dáng.

H'Hen Niê và bé Harley dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Con gái H'Hen Niê vừa tròn 5 tháng tuổi.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây đăng ảnh bên chồng con trong ngày Mùng 2 Tết. Hoa hậu Việt Nam 2012 mặc bộ áo dài tông màu kem nền nã, thanh lịch. Người đẹp ít chia sẻ về đời sống cá nhân nhưng thường đăng ảnh cả gia đình vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Á hậu Châu Anh và mẹ đi lễ chùa trong ngày Mùng 2 Tết.

Á hậu Hoàng Thùy khoe ảnh chụp bên bố mẹ và chị em gái trong ngày Mùng 2 Tết.

Á hậu Trịnh Kim Chi và chồng con mặc áo dài đi chúc Tết vào ngày Mùng 2.

Hoa hậu Ngọc Châu quây quần bên gia đình trong ngày đầu năm mới.

Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân mặc áo dài xuống phố ngày đầu năm.

Á hậu Kim Duyên mặc áo dài cách điệu lạ mắt khi đi cà phê với bạn bè ngày Mùng 2.

Á hậu Vân Nhi cùng bố mẹ và các em đi chúc Tết họ hàng vào ngày Mùng 2. Người đẹp mặc áo dài tông màu hồng nhạt nền nã.

Á hậu Mâu Thủy chia sẻ những khung hình đậm chất thời trang, hoài cổ khi xuống phố ngày đầu năm mới Bính Ngọ.

Á hậu Thúy Vân và chồng con mặc áo đôi khi đi chúc Tết.