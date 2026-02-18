8 kiểu mốt năm 2016 quay trở lại

Theo Vogue, skinny jeans là một trong những kiểu mốt quay lại năm nay. Xuất hiện từ cuối thập niên 1950, thiết kế gắn với văn hóa rock and roll và tinh thần nổi loạn của giới trẻ, kiểu dáng bùng nổ năm 2016.

Ưu điểm lớn nhất của skinny jeans là khả năng tôn dáng, làm nổi bật đôi chân và dễ kết hợp với nhiều phong cách. Tuy nhiên, phom dáng ôm sát khiến chúng kém thoải mái, không phù hợp với mọi vóc dáng hay bối cảnh. Bạn có thể phối cùng blazer, áo oversized để tạo sự cân bằng.

Trong nhóm mốt hot của năm 2016 trở lại năm nay còn có ankle boots. Bốt cổ thấp ra đời từ thế kỷ 19, ban đầu là kiểu giày tiện dụng dành cho lao động và cưỡi ngựa, sau đó được thời trang hóa mạnh mẽ từ thập niên 1960. Thiết kế linh hoạt, dễ ứng dụng bốn mùa. Tuy vậy, chúng có thể làm chân trông ngắn hơn nếu chọn chiều cao cổ và gót không phù hợp.

Millennial Pink (hồng pastel) xuất hiện như một hiện tượng văn hóa thời trang năm 2014-2016, gắn với mạng xã hội. Tông hồng nhạt pha cam đào này được yêu thích nhờ vẻ trung tính, trẻ trung và sang trọng. Tuy nhiên, sắc màu này nhanh lỗi mốt và dễ trông nhạt nhòa.

Từng được thiết kế cho phi công quân đội ở Chiến tranh thế giới thứ hai, áo bomber được giới trẻ yêu thích vì trông phóng khoáng, ngầu. Bạn có thể phối chúng cùng jeans, quần âu hoặc váy.

Năm nay, thị trường thời trang tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của đồ ngủ đắp ren. Kiểu mốt phát triển mạnh trong thập niên 1990 và năm 2016. Thiết kế từng kén người mặc vì tạo cảm giác kém sang, nhưng hiện nay chúng lại được Gen Z yêu thích. Bạn có thể phối theo kiểu layer với blazer, áo len mỏng hoặc áo thun.

Giày búp bê có nguồn gốc từ giày múa ballet cổ điển, trở thành mốt thời từ thập niên 1940. Nhiều người chuộng giày này vì dễ phối, thuận tiện.

Khăn quàng mảnh được lăng xê trở lại, gắn liền với phong cách mod, rock và tinh thần phóng khoáng. Bạn có thể dùng chúng làm điểm nhấn khi diện blazer, buộc trên áo sơ mi, túi xách hoặc cổ tay.

Dép sục loafer là biến thể của giày loafer cổ điển. Thiết kế nổi lên mạnh mẽ từ nửa cuối thập niên 2010 trong làn sóng thời trang đề cao sự thoải mái và tinh giản. Chúng dễ xỏ, tiện dụng mà vẫn tạo cảm giác thanh lịch, phù hợp nhịp sống đô thị. Bạn có thể phối cùng quần âu, quần jeans ôm hoặc váy midi.