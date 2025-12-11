Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?

Ngô Thanh Vân được xem là "đả nữ màn ảnh Việt" với các phim như: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Hai Phượng. Hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân bình yên bên chồng Huy Trần và con gái 5 tháng tuổi. Mới đây, Ngô Thanh Vân gây sốt khi xuất hiện trên phố cổ Hà Nội với diện mạo thon gọn và khỏe khoắn sau sinh con 5 tháng.

Trước đó, cô cũng gây sốt khi xuất hiện trên bìa tạp chí Elle cùng con gái nhỏ với vóc dáng như người mẫu dù mới sinh con. Để có được thể chất lẫn sức khỏe tốt như hiện tại, Ngô Thanh Vân đã được chồng chăm sóc, bồi bổ sau sinh rất khoa học.

Theo dõi trên trang cá nhân của chồng Ngô Thanh Vân, khán giả sẽ biết những món bổ dưỡng lợi sữa mà không béo được anh dụng tâm nấu cho vợ. Các món ăn Huy Trần nấu cho Ngô Thanh Vân sau sinh đó là: 1. Cá lóc hấp bầu: Món ăn giàu protein và Omega 3, giúp lợi sữa, được Ngô Thanh Vân khen ngon và "hấp dẫn". 2. Cháo cá chép nấm mối và bao tử heo hầm tiêu xanh: Cung cấp dinh dưỡng, tạo không khí gia đình ấm cúng. 3. Mâm cơm lợi sữa: Gồm rau ngót, nghệ tươi (giúp sạch sản dịch), đậu hũ giàu đạm, cá bông lau ít xương, tốt cho sức khỏe và tinh thần mẹ. 4. Bữa ăn phong cách Ý: Anh cũng mang nhà hàng Ý về nhà với món salad, gà chanh đút lò, vẹm hấp, creme brulee chanh để "chiều" vợ thèm đi ăn ngoài.

Chính vì ăn uống khoa học lại cho con bú nên Ngô Thanh Vân tự tin xuất hiện trước công chúng với diện mạo tươi tắn cùng vóc dáng thon gọn.

Cô cũng lựa chọn phong cách ăn mặc tối giản để bản thân trở nên thanh lịch và sang trọng hơn.

Nhờ việc chăm sóc tốt sau sinh nên Ngô Thanh Vân cũng lấy lại được làn da khỏe đẹp như lúc trước sinh nở.

Dù phải thức khuya chăm con nhưng nhờ tinh thần tốt nên Ngô Thanh Vân giữ được sức khỏe và cô không ngại khoe mặt mộc trên trang cá nhân.

"Đả nữ màn ảnh Việt" sống trong những ngày hạnh phúc khi có con gái và được chồng yêu thương sau khi sinh con.

Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều mang lại cho khán giả trạng thái cảm xúc vui vẻ và nhiều năng lượng nhờ tinh thần lẫn cuộc sống của người đẹp.