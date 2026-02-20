Ngắm hai mỹ nhân này mới hiểu thế nào là “đẹp nghiêng nước nghiêng thành”

Nếu như Việt Nam có chương trình Gặp Nhau Cuối Năm phát sóng vào tối Giao thừa thì Trung Quốc có Xuân Vãn, quy tụ nhiều ngôi sao tham gia biểu diễn. Sau khi Xuân Vãn 2026 kết thúc, rất nhiều người đã tìm xem lại tiết mục có Vương Sở Nhiên tham gia.

Ở màn trình diễn mang tên Hạ Hoa Thần, cô hóa thân thành Vương Chiêu Quân, một trong tứ đại mỹ nhân cổ xưa của Trung Quốc. Khi bước ra sân khấu trong tạo hình thời nhà Hán, Vương Sở Nhiên đã khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi vì nhan sắc đẹp rực rỡ, chẳng khác gì người đẹp trong tranh vẽ.

Đây là lần đầu tiên Vương Sở Nhiên được mời tham gia chương trình Xuân Vãn nhờ phim Chẳng Ra Thể Thống Gì Nữa đang ăn khách. Trong phim này, cô vào vai một quý phi đẹp lộng lẫy và thêm màn hóa thân thành Vương Chiêu Quân là đủ để Vương Sở Nhiên khoe vẻ đẹp cổ điển, khí chất tao nhã hiếm thấy của cô.

Còn Địch Lệ Nhiệt Ba thì biến hình thành nàng tiên cá trong một điệu múa đầy cuốn hút. Phần trình diễn của mỹ nhân Tân Cương thu hút tới 21 triệu lượt xem trực tiếp, đủ biết Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên được chờ đợi nhiều thế nào.

Tuy nhiên, tạo hình của Nhiệt Ba lại gây tranh cãi. Một bên phàn nàn layout trang điểm khiến cô nhìn tròn trịa hơn bình thường, không tôn lên nét đẹp đặc trưng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhưng vẫn có nhiều người khen mỹ nhân Tân Cương có tạo hình xứng đáng 10 điểm, vì là nàng tiên cá nên trang điểm thiên về tông xanh khiến khán giả nhìn chưa quen mắt mà thôi.