5 bài tập nhẹ nhàng giúp đốt cháy năng lượng sau tiệc Tết

Tại sao nên tập nhẹ nhàng sau các bữa tiệc Tết?

Khi chúng ta nạp vào một lượng calo lớn hơn mức bình thường, cơ thể sẽ có xu hướng tích trữ dưới dạng mỡ thừa nếu không được chuyển hóa kịp thời. Tuy nhiên, việc thực hiện các bài tập cường độ cao ngay sau khi ăn no là một sai lầm lớn, có thể gây hại cho dạ dày và tim mạch.

Vận động nhẹ nhàng theo kiểu bền bỉ giúp nhịp tim tăng vừa phải, hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra liên tục. Điều này không chỉ giúp bạn giảm cảm giác đầy bụng mà còn cải thiện tâm trạng, giúp bạn tỉnh táo hơn để tiếp tục các hoạt động vui xuân.

Đi bộ thư giãn

Đây là bài vận động tự nhiên và dễ thực hiện nhất sau mỗi bữa cơm gia đình. Thay vì ngồi ngay vào bàn trà hoặc nằm nghỉ, bạn hãy dành khoảng 15 - 20 phút đi bộ chậm rãi. Đi bộ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa nhanh hơn và ngăn ngừa tình trạng tích mỡ vùng bụng. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để trò chuyện, kết nối với các thành viên trong gia đình.

- Đi bộ nhẹ nhàng quanh sân vườn, trong phòng khách hoặc đi dạo quanh khu phố cùng người thân. Hãy giữ lưng thẳng, thả lỏng đôi vai và hít thở sâu bằng mũi. Mỗi bước đi, hãy cảm nhận lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất.

Đi bộ thư giãn là biện pháp tốt giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa nhanh hơn.

Tư thế vặn mình

Tư thế vặn mình trong yoga là một trong những bài tập tốt giảm cảm giác khó tiêu. Động tác này giống như cách chúng ta vắt một chiếc khăn ướt, thúc đẩy tuần hoàn và tăng cường đưa oxy đến các tế bào trong cơ thể.

- Ngồi trên thảm hoặc ngay trên giường, giữ lưng thẳng, hai chân duỗi dài. Co chân phải lại, đặt bàn chân phải sang phía ngoài đầu gối trái. Hít vào, vươn tay trái lên cao, sau đó thở ra và vặn người sang phải, đặt khuỷu tay trái ra ngoài đầu gối phải. Tay phải chống nhẹ phía sau lưng. Giữ tư thế trong 5 nhịp thở sâu rồi đổi bên.

Tư thế vặn mình trong yoga là một trong những bài tập tốt giúp giảm cảm giác khó tiêu.

Bài tập squat nhẹ nhàng

Nếu muốn đốt cháy năng lượng nhanh hơn mà không cần chạy bộ, hãy thực hiện các động tác squat cơ bản. Đùi và mông là những nhóm cơ lớn nhất cơ thể, khi chúng hoạt động, lượng calo tiêu thụ sẽ rất đáng kể. Squat giúp tăng cường sức mạnh đôi chân, rất hữu ích cho việc đi lại, chúc Tết cả ngày mà không bị mỏi. Đồng thời, nó giúp định hình lại vòng ba và làm săn chắc vùng đùi.

- Đứng hai chân rộng bằng vai, mũi chân hơi hướng ra ngoài. Hít vào, từ từ hạ hông xuống như thể bạn đang chuẩn bị ngồi vào một chiếc ghế vô hình. Lưu ý giữ lưng thẳng và không để đầu gối vượt quá mũi chân. Thở ra khi đứng thẳng dậy. Hãy thực hiện từ 15 - 20 lần mỗi hiệp.

Tư thế em bé

Sau một ngày dài đứng bếp nấu nướng hay ngồi tiếp khách, cột sống của bạn thường chịu rất nhiều áp lực. Tư thế em bé là cách tuyệt vời để kết thúc một ngày vận động. Tư thế này giúp làm dịu hệ thần kinh, giải tỏa căng thẳng ở vùng lưng dưới và cổ. Đây là bước chuẩn bị hoàn hảo cho một giấc ngủ ngon sau khi đã thực hiện các bước chăm sóc da buổi tối.

- Quỳ trên sàn, hai ngón chân cái chạm vào nhau, ngồi lên gót chân. Hít vào một hơi thật sâu, khi thở ra, hãy gập người về phía trước, trán chạm sàn. Hai tay có thể duỗi thẳng về trước hoặc xuôi theo thân mình. Nhắm mắt lại và hít thở tự nhiên trong 1 đến 2 phút.

Động tác đạp xe trên không

Đây là bài tập có thể tranh thủ thực hiện khi đang nằm xem tivi. Động tác này tập trung vào nhóm cơ bụng, giúp tiêu hao năng lượng từ những món ăn giàu tinh bột như xôi gấc hay bánh chưng.

- Nằm ngửa trên sàn, hai tay đặt sau gáy hoặc đặt xuôi theo thân mình. Nâng hai chân lên và thực hiện động tác như đang đạp xe đạp trong không trung. Hãy cố gắng giữ cho nhịp đạp đều đặn và ép sát phần lưng dưới xuống sàn. Thực hiện liên tục trong khoảng 3 đến 5 phút.

Bí quyết để duy trì thói quen thực hiện bài tập trong ngày Tết

Để việc tập luyện không trở thành gánh nặng trong kỳ nghỉ, hãy ghi nhớ những lưu ý nhỏ sau đây.

- Tận dụng mọi cơ hội để vận động: Thay vì nhờ người khác lấy hộ món đồ, bạn hãy tự đứng dậy di chuyển. Khi dọn dẹp nhà cửa hay rửa bát, hãy đứng thẳng và hóp nhẹ bụng để các cơ được hoạt động. Những hoạt động nhỏ lẻ này khi cộng dồn lại sẽ mang lại hiệu quả to lớn.

- Lựa chọn trang phục thoải mái: Đừng để những bộ quần áo gò bó làm ngại cử động. Sau khi đi chúc Tết về, bạn hãy thay ngay bộ đồ mặc nhà mềm mại để sẵn sàng cho các bài tập giãn cơ cơ bản.

- Hít thở đúng cách: Trong mọi bài tập, hơi thở chính là chìa khóa của năng lượng. Hít sâu bằng mũi để cung cấp oxy cho tế bào và thở chậm bằng miệng để đẩy khí thải ra ngoài. Hơi thở đúng giúp bạn không bị mệt và tăng hiệu quả đốt mỡ lên gấp đôi.

- Lắng nghe cơ thể: Ngày Tết là thời gian để vui vẻ, vì vậy đừng ép bản thân tập luyện quá sức nếu cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần 10 - 15 phút vận động mỗi ngày là đủ để duy trì sự cân bằng.

Vận động nhẹ nhàng không chỉ giúp giữ được vóc dáng thon gọn sau những bữa tiệc Tết mà còn là cách để bạn yêu thương và chăm sóc sức khỏe của mình. Khi cơ thể linh hoạt, tâm trí bạn cũng sẽ trở nên lạc quan và tươi mới hơn để đón nhận những điều tốt đẹp của năm mới.