Nữ giám đốc vướng 'bê bối kiss cam' khoe thân hình nóng bỏng

Cựu giám đốc nhân sự Astronomer khoe thân hình săn chắc ở tuổi 53. Ảnh: Backgrid

Kristin Cabot, 53 tuổi, được bắt gặp vui đùa trên bãi biển Miami hôm 14/2. Cô đội mũ rộng vành, đeo kính râm và diện bikini xanh, thoải mái lội nước cùng người thân. Cựu nữ giám đốc nhân sự tự tin khoe thân hình mảnh mai, săn chắc và vòng hai phẳng lỳ.

Hình ảnh tận hưởng nắng biển của Cabot xuất hiện chỉ vài tuần trước khi cô đảm nhận vai trò diễn giả chính tại hội nghị truyền thông khủng hoảng PRWeek 2026 ở Washington, nơi giá vé lên tới 875 USD mỗi người.

Kristin Cabot vui đùa cùng người thân trên bãi biển Miami. Ảnh: Backgrid

Cabot trở thành tâm điểm dư luận hồi tháng 7 năm ngoái khi bị ghi lại cảnh ôm ấp thân mật với CEO Andy Byron của công ty Astronomer trên màn hình kiss cam tại buổi hòa nhạc của ban nhạc Coldplay ở Boston. Đoạn video dài 16 giây nhanh chóng lan truyền, khiến cả hai sau đó phải từ chức.

Trong khi Byron giữ im lặng, Cabot đã lên tiếng trong một số cuộc phỏng vấn cuối năm 2025, thừa nhận đó là "một quyết định sai lầm" sau khi uống vài lon cocktail. Cô cho rằng mình phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề và bị xóa bỏ mọi thành tựu nghề nghiệp chỉ vì bê bối cá nhân.

CEO và giám đốc nhân sự của Astronomer bị bắt gặp ôm ấp trên màn hình concert của Coldplay tối 16/7/2025. Ảnh: TikTok

Tại hội nghị sắp tới, Cabot sẽ tham gia phiên thảo luận kéo dài 30 phút mang tên "Kristin Cabot: Giành lại quyền kiểm soát câu chuyện", chia sẻ chiến lược ứng phó khủng hoảng hình ảnh cùng chuyên gia PR Dini von Mueffling. Ban tổ chức mô tả đây là câu chuyện về cách một phụ nữ đối mặt với làn sóng chỉ trích công khai và tìm cách tái định vị bản thân trước truyền thông.