Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026

Diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền - cháu dâu Chí Trung gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng nên khi khoác lên mình tà áo dài, cô không khỏi khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

Trong bộ ảnh đón Tết Bính Ngọ 2026, Ngọc Huyền xuất hiện với áo dài màu hồng nhạt – tone màu dịu dàng, trong trẻo nhưng vẫn rất sang.

Chất liệu lụa mềm mại, rũ nhẹ theo từng chuyển động, mang lại cảm giác thoải mái khi mặc nhưng vẫn giữ trọn nét nền nã của áo dài Việt.

Họa tiết in tinh tế, phom dáng truyền thống được tiết chế vừa đủ để tôn dáng, tôn da và thần thái người mặc.

Mái tóc đen dài của cô được búi gọn gàng, làm nổi bật được nét thanh tú, thuần khiết của gương mặt Ngọc Huyền. Ánh mắt cô sáng ngời, toát lên vẻ thông minh và tự tin.

Ngọc Huyền dịu dàng, gây thương nhớ trong bộ ảnh áo dài truyền thống dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Nguyễn Ngọc Huyền sinh năm 1999, quê Ninh Bình (Nam Định cũ). Trước khi lập gia đình, Ngọc Huyền đã nổi tiếng khi xuất hiện trong nhiều bộ phim giờ vàng trên VTV như "Thương ngày nắng về", "Món quà của cha".

Mỹ nhân Gen Z nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và rất đa tài. Bởi trước khi lấn sân sang diễn xuất, Ngọc Huyền là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và hoạt động sôi nổi trong giới KOL, người mẫu ảnh.