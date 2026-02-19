Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026

Sự kiện: Tết Bính Ngọ 2026

Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung, gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo trong bộ ảnh áo dài Tết 2026. Khám phá sự thanh lịch và phong cách của mỹ nhân Gen Z này.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026 - 1

Diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền - cháu dâu Chí Trung gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng nên khi khoác lên mình tà áo dài, cô không khỏi khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026 - 2

Trong bộ ảnh đón Tết Bính Ngọ 2026, Ngọc Huyền xuất hiện với áo dài màu hồng nhạt – tone màu dịu dàng, trong trẻo nhưng vẫn rất sang.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026 - 3

Chất liệu lụa mềm mại, rũ nhẹ theo từng chuyển động, mang lại cảm giác thoải mái khi mặc nhưng vẫn giữ trọn nét nền nã của áo dài Việt.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026 - 4

Họa tiết in tinh tế, phom dáng truyền thống được tiết chế vừa đủ để tôn dáng, tôn da và thần thái người mặc.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026 - 5

Mái tóc đen dài của cô được búi gọn gàng, làm nổi bật được nét thanh tú, thuần khiết của gương mặt Ngọc Huyền. Ánh mắt cô sáng ngời, toát lên vẻ thông minh và tự tin.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026 - 6

Ngọc Huyền dịu dàng, gây thương nhớ trong bộ ảnh áo dài truyền thống dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026 - 7

Nguyễn Ngọc Huyền sinh năm 1999, quê Ninh Bình (Nam Định cũ). Trước khi lập gia đình, Ngọc Huyền đã nổi tiếng khi xuất hiện trong nhiều bộ phim giờ vàng trên VTV như "Thương ngày nắng về", "Món quà của cha".

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây thương nhớ khi diện áo dài Tết 2026 - 8

Mỹ nhân Gen Z nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và rất đa tài. Bởi trước khi lấn sân sang diễn xuất, Ngọc Huyền là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và hoạt động sôi nổi trong giới KOL, người mẫu ảnh.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gợi ý 2 layout tóc khi diện áo dài Tết
Cháu dâu NSƯT Chí Trung gợi ý 2 layout tóc khi diện áo dài Tết

Dù là kiểu tóc tết nữ tính hay kiểu búi tóc lơi lơi đều giúp Ngọc Huyền thêm phần đằm thắm khi diện áo dài Tết.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/02/2026 07:08 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tết Bính Ngọ 2026 Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN