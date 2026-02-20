Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe con gái thứ ba

Ngày mùng hai Tết, Đặng Thu Thảo khoe khoảnh khắc sum vầy bên gia đình và hiếm hoi khoe diện mạo của con gái thứ ba. Em bé để tóc mái bằng, có nhiều nét giống anh trai với cặp má bánh bao bầu bĩnh, cặp mắt to tròn đen láy. Bé còn được nhiều người khen xinh xắn với mái tóc tết hai bên và áo dài lụa ánh kim màu xanh đồng điệu với hai anh chị.

Dịp Tết Bính Ngọ, Đặng Thu Thảo trang hoàng căn penthouse ở trung tâm TP HCM với những bình hoa rực rỡ sắc màu. Gia đình cô cũng giữ thói quen diện áo dài, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm trước khi đi chúc Tết. Trong khi Đặng Thu Thảo khoe vẻ đẹp nền nã, nữ tính với áo dài ren trắng, ông xã cô - doanh nhân Tín Nguyễn - diện vest bảnh bao, còn ba em bé mặc áo dài tông xanh đồng điệu.

Trước đó, Đặng Thu Thảo dành nhiều thời gian chuẩn bị để chuẩn bị cho Tết. Không chỉ trang hoàng nhà cửa, mua sắm đồ đạc, cô còn sang nhà hoa hậu Hà Kiều Anh học gói bánh chưng để ăn Tết và tặng bạn bè.

Từ ngày có con thứ ba, Đặng Thu Thảo rất ít xuất hiện tại các sự kiện showbiz và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Cô hiện làm việc trong tập đoàn của nhà chồng. Người đẹp thi thoảng đồng hành ông xã trong các hoạt động kinh doanh, diễn đàn dành cho giới doanh nhân.

Đặng Thu Thảo sinh con thứ ba hồi tháng 10/2024 nhưng không tiết lộ tên con cũng như ít khi đăng ảnh của bé. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ, cô cho biết em bé có nét giống hai con đầu, gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu. "Từ khi có thêm thành viên mới, tổ ấm của tôi tràn ngập niềm vui", Đặng Thu Thảo cho biết. Chồng đại gia của Đặng Thu Thảo tiết lộ từ ngày có thêm một em bé, anh bị "xuống thêm một hạng" trong gia đình nhưng cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 ở Bạc Liêu. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Kể từ khi kết hôn năm 2017, Đặng Thu Thảo hạn chế hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc tổ ấm. Hiện Đặng Thu Thảo và chồng đại gia có ba con, hai gái và một trai. Bé đầu Sophie 8 tuổi, mới vào lớp Một, được nhận xét là bản sao của mẹ với dung mạo xinh xắn, ăn mặc có gu. Bé thứ hai tên Liam, 6 tuổi, có gương mặt giống bố, tính cách lém lỉnh, hiếu động. Bé út được khen bụ bẫm, giống anh trai Liam.