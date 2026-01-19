Thí sinh Hoa hậu Thế giới Philippines lộ nhược điểm

Ngày 17/1, 24 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines 2026 đã có buổi ra mắt truyền thông tại khách sạn Okada Manila. 24 người đẹp có màn đồng diễn, trình diễn dạ hội và áo tắm trước khán giả và báo chí.

Kết thúc sự kiện, ban tổ chức công bố ba người đẹp được báo chí yêu thích đó là các đại diện Ifugao, Davao và đại diện cộng đồng người Philippines tại Anh. Họ cũng được đánh giá là những ứng viên tiềm năng cho vương miện và có cơ hội đại diện Philippines ở đấu trường quốc tế.

Người đẹp Margarethe Elize Romano là đại diện cộng đồng Philippines tại Anh. Cô từng giành giải á hậu tại cuộc thi Miss Universe Philippines United Kingdom 2024.

Người đẹp Jayvee Lyn Lorejo đại diện tỉnh Davao. Cô 24 tuổi, có vẻ đẹp ngọt ngào, được nhận xét phù hợp với sân chơi Hoa hậu Thế giới.

Người đẹp Valerie Claire West đại diện tỉnh Ifugao. Cô 22 tuổi, có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Valerie từng đăng quang danh hiệu Miss Universe Philippines New York 2025, lọt vào top 24 tại chung kết Miss Universe Philippines 2025.

Cũng tại họp báo, 24 thí sinh trình diễn đồng phục bikini màu hồng trước báo giới. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines 2026 khởi động từ cuối năm 2025, chung kết dự kiến diễn ra ngày 3/2/2026. Người chiến thắng đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 ở Ấn Độ.

Đây là lần thứ 13 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines được tổ chức. Trong chung kết, ngoài danh hiệu Hoa hậu Thế giới, ban tổ chức còn trao các danh hiệu khác là Miss Global Philippines, Universal Woman Philippines và Miss Tourism International Philippines.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines hiện thuộc quyền tổ chức của ALV Pageant Circle. Chủ tịch ALV Pageant Circle - Arnold Vegafria thông báo mới mua thêm bản quyền Hoa hậu Du lịch Quốc tế Philippines. Người chiến thắng danh hiệu này có cơ hội tham gia cuộc thi ở nước ngoài.

Tuy gây chú ý nhưng mặt bằng thí sinh Hoa hậu Thế giới Philippines được nhận xét không đồng đều, ít gương mặt nổi trội. Tại buổi họp báo, nhiều thí sinh để lộ hình thể kém săn chắc, kỹ năng trình diễn yếu.

Philippines là sash mạnh tại Hoa hậu Thế giới. Lần gần nhất Philippines đăng quang Miss World vào năm 2013 với thành tích của người đẹp Megan Young. Năm 2025, đại diện Philippines ở Hoa hậu Thế giới là người đẹp Krishnah Gravidez. Cô đã lọt vào top vào top 8 chung cuộc.