Hoa hậu Thế giới liên tục bị chỉ trích

Mùa giải mới của cuộc thi Miss Grand Venezuela - Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2025 đã khởi động nhằm tìm kiếm đại diện Venezuela tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan.

Ngay từ khi khởi động, Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2025 đã gây tranh cãi với đoạn trailer trong đó có cảnh một chiếc giày cao gót dẫm nát logo của cuộc thi lâu đời, uy tín - Hoa hậu Venezuela.

Hoa hậu Thế giới 1995 Jacqueline Aguilera liên tục bị chỉ trích.

Đoạn trailer gây tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều fan tràn vào trang chủ của cuộc thi Miss Grand Venezuela để chỉ trích ban tổ chức. Jacqueline Aguilera - Hoa hậu Thế giới 1995 và hiện là giám đốc quốc gia của Miss Grand Venezuela cũng bị fan réo tên trong sự việc.

Bài viết mới nhất của Jacqueline Aguilera chia sẻ về sự kiện sơ khảo Miss Grand Venezuela bị fan tràn vào thể hiện giận dữ, để lại nhiều bình luận tiêu cực. "Cô ta nghĩ gì khi khẳng định thí sinh Miss Grand Venezuela đẹp hơn Miss Venezuela?", "Cái nết này rất hợp với Nawat", "Xem cái trailer xong mà thấy cuộc thi chợ bị chợ búa"... khán giả bình luận.

Dưới bài viết, khán giả còn nhắc lại vụ việc gần đây khi Jacqueline Aguilera có bình luận ác ý nhắm vào đại diện Venezuela ở Hoa hậu Thế giới 2025.

Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2025, đại diện Venezuela là người đẹp Valeria Cannavò đã đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng đương kim Miss World lúc đó là người đẹp Cộng hòa Czech - Krystyna Pyszková. Jacqueline Aguilera đã bình luận dưới tấm ảnh rằng "người cao xinh hơn".

Cư dân mạng cho rằng Jacqueline Aguilera chê bai Valeria Cannavò lép vế vì Krystyna Pyszková có chiều cao ấn tượng trên 1,8 m. "Cô ta bình luận thật kém duyên khi mỉa mai chính đàn em là đồng hương đang thi tại Hoa hậu Thế giới", "Thật là xấu tính", "Không xứng danh Hoa hậu Thế giới"... khán giả bình luận.

Trước đó, Jacqueline Aguilera còn bị chỉ trích khi không hỗ trợ Tina Batson - Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2025 - trong công tác chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 ở Thái Lan. Hồi tháng 5, Tina Batson đã từ bỏ danh hiệu do bị bỏ rơi.

Để tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, Tina Batson phải nộp số tiền 100.000 USD, khoảng 2,5 tỷ đồng. Người đẹp đã nộp được một nửa số tiền cho đơn vị giữ bản quyền Miss Grand International tại Venezuela, nhưng không thể xoay xở nốt phần còn lại. Jacqueline Aguilera với tư cách giám đốc quốc gia đã không hề có động thái giúp đỡ người đẹp.

Khi đó, sự việc gây xôn xao giới sắc đẹp quốc tế. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với Tina Batson. Trong khi đó, phần đông khán giả thể hiện sự bức xúc, chỉ trích Jacqueline Aguilera vì thờ ơ, vô cảm.

Jacqueline Aguilera sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Thế giới 1995 và sau đó giữ vai trò quan trọng trong tổ chức Miss Venezuela. Năm 2023, cô đã rút khỏi tổ chức Miss Venezuela sau 5 năm đảm nhận vai trò giám đốc hình ảnh.

Từ năm 2024, Jacqueline Aguilera đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia của Miss Grand Venezuela nhưng liên tục gây ồn ào với những phát ngôn gây tranh cãi và bị chỉ trích làm việc thiếu chuyên nghiệp.