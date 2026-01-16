Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Người đẹp đến từ Ninh Bình - Trịnh Thị Trung Thu là 1 trong 50 thí sinh vào chung kết Miss World Vietnam 2025.

Trung Thu là sinh viên lớp Kế toán 66A – Đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh vai trò Bí thư Chi đoàn Kế toán 66A, Trung Thu còn tích cực tham gia tổ chức, dẫn dắt nhiều chương trình lớn của nhà trường với vai trò BTC/MC.

Không chỉ tỏa sáng trong môi trường học đường, Trung Thu còn sở hữu bảng thành tích ấn tượng tại các đấu trường nhan sắc: Á khôi 2 – Người Đẹp Hoa Lư 2024; Top 10 Hoa hậu – Nam Vương Du lịch Việt Nam 2024,...

Chia sẻ về lần tham dự Miss World Vietnam 2025, Trung Thu bày tỏ: "Có người từng hỏi tôi: Một người bình thường có thể làm điều phi thường không? Và tôi nhận ra câu trả lời nằm ở những người phụ nữ quanh mình — những người tưởng như mong manh nhưng lại kiên cường, bền bỉ và luôn giữ ánh sáng riêng. Họ giúp tôi hiểu rằng điều phi thường đến từ lựa chọn mỗi ngày: đứng dậy, tốt hơn và tin vào chính mình...".

"Đến với Miss World Vietnam 2025, tôi muốn lan tỏa thông điệp ấy — rằng vẻ đẹp thật sự nằm trong hành trình rèn luyện và trưởng thành và khi một người phụ nữ hiểu giá trị của mình, cô ấy có thể tạo nên sức mạnh để thay đổi chính mình và truyền cảm hứng cho người khác", người đẹp quê Ninh Bình chia sẻ.

Nhan sắc đời thường của người đẹp Trung Thu.

Vào tháng 3/2026 tới, top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…