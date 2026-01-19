Tống Tổ Nhi khiến khán giả ngỡ ngàng, còn đâu mỹ nữ cổ trang gây thương nhớ

Từ nhiều năm trước, khi còn là diễn viên nhí thì Tống Tổ Nhi đã ghi điểm nhờ gương mặt xinh xắn, bầu bĩnh như búp bê. Thật may là khi trưởng thành, các đường nét trên khuôn mặt Tống Tổ Nhi không thay đổi nhiều, giúp cô tiếp tục lọt vào danh sách những diễn viên xinh đẹp nhất C-Biz.

Tống Tổ Nhi có ngũ quan thanh tú nhỏ nhắn nên rất hợp đóng phim cổ trang. Quả thực cô đóng phim thời nhà Hán, nhà Minh, thời Chiến Quốc… đều gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, cần cổ thanh thoát, gương mặt thoát tục và đôi mắt sáng lấp lánh.

Nhưng mới đây, khi Tống Tổ Nhi tham gia một sự kiện thời trang thì xuống sắc đến khó tin. Nữ diễn viên mặc bộ váy quây màu xanh, để lộ thân hình gầy đến đáng báo động. Ai nhìn cánh tay gầy gò, xương vai nhô cao, xương quai xanh lộ rõ của Tống Tổ Nhi cũng giật mình.

Đã vậy nữ diễn viên còn chọn kiểu tóc tết rối nên nhìn càng thiếu sức sống. Ai cũng tiếc nuối nhớ về Tống Tổ Nhi trẻ trung, kiều diễm, rạng rỡ trước đây, khác hẳn với cô gái hốc hác của hiện tại.

Nhiều người cũng cho rằng Tống Tổ Nhi nhìn xuống sắc rõ một phần vì chọn sai trang phục. Nếu cô mặc bộ váy kín đáo, hơn, có chất liệu mềm mại và kiểu dáng bồng bềnh thì sẽ giấu được bờ vai gầy trơ xương. Đằng này từ thiết kế dáng quây đến chất liệu trang phục, màu xanh bơ càng khiến Tống Tổ Nhi xanh xao, tiều tụy.

Thời gian qua, khán giả liên tục phàn nàn về xu hướng ép cân cực độ của sao nữ Hoa ngữ khi nhiều diễn viên xuất hiện với thân hình mỏng manh, cảm giác gió thổi cũng bay. Netizen liên tục nhắn nhủ các diễn viên hãy quan tâm đến sức khỏe của mình, giữ dáng một cách điều độ, khoa học thay vì để bản thân rơi vào cảnh gầy gò thiếu sức sống.