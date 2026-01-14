Chân dung người đẹp quê Ninh Bình lọt top Miss World Vietnam 2025

Vũ Thị Kiều Trinh sinh năm 2000, đến từ Ninh Bình (Nam Định cũ) là 1 trong 50 thí sinh lọt vào chung kết Miss World Vietnam 2025.

Trước đó, cô từng gây chú ý với các cuộc thi nhan sắc: Người đẹp hình thể tại Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam 2024, Top 10 người đẹp hùng biện Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam 2024, Top 15 Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam 2024, Top 36 Miss Grand Vietnam 2024.

Kiều Trinh sở hữu chiều cao ấn tượng 1m75.

Đến với Miss World Vietnam 2025, Kiều Trinh mong muốn lan tỏa hình ảnh của một cô gái chân thành, bản lĩnh, tri thức và giàu lòng nhân ái – người sẵn sàng vượt qua khó khăn để cống hiến cho cộng đồng.

"Tôi lớn lên trong nhiều bất lợi về hoàn cảnh, nhưng chính điều đó giúp tôi thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời kém may mắn. Tôi đã và đang thực hiện nhiều dự án cá nhân, nhưng tôi mong tiếng nói của mình có thể vang xa hơn, tạo nên những giá trị bền vững và ý nghĩa hơn. Tôi tin rằng Miss World Vietnam, với thông điệp Beauty With A Purpose, chính là nơi giúp tôi thực hiện sứ mệnh đó", người đẹp Ninh Bình chia sẻ.

Ngoài đời thường, Kiều Trinh cũng tích cực tham gia công tác xã hội, vì cộng đồng: Trồng cây, dọn rác kênh rạch cùng CLB Sài Gòn Xanh, Trung Thu cho trẻ em khó khăn tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Nấu cháo từ thiện hàng tuần cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Ý Yên (Ninh Bình)...

Nhan sắc đằm thắm dịu dàng của Kiều Trinh.

Vào tháng 3/2026 tới, top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…