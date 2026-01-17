Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Phan Phương Oanh là thí sinh được chú ý ngay từ đầu cuộc thi Miss World Vietnam 2025 với chiều cao nổi bật (1m73) và gương mặt cá tính, sắc sảo.

Cô mới tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân, GPA: 3.63/4.0 cách đây vài tháng. Không chỉ xinh đẹp, Phương Oanh có khả năng giao tiếp hoạt bát, đạt trình độ IELTS 7.5, có khả năng giao tiếp tiếng Trung.

Trước khi đến Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh từng giành Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022, Người Đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022.

Là một sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Phương Oanh cho biết cô thần tượng người chị cùng trường là Hoa hậu Đỗ Thị Hà và lấy đó làm động lực để tham gia cuộc thi nhan sắc. "Khi chị Hà đăng quang, Oanh mới là cô bé lớp 11. Được chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của chị đã phần nào thôi thúc tôi thực hiện ước mơ sau này. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy chị Hà ở trường. Tôi ngưỡng mộ bởi dù lịch trình dày đặc nhưng chị vẫn đến trường, luôn sẵn sàng chụp ảnh và trò chuyện với các bạn sinh viên", cô nói.

Về cuộc thi Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh bày tỏ: "Be fearless in the pursuit of what sets your soul on fire” - câu nói ấy luôn là nguồn cảm hứng để cô theo đuổi những điều thật sự khiến tâm hồn bùng cháy.

"Đến với cuộc thi, tôi mong muốn thể hiện phiên bản toàn diện nhất, dù chưa hoàn hảo nhưng luôn không ngừng học hỏi và phát triển. Hành trình sắp tới sẽ là cơ hội để lan tỏa những giá trị mà tôi theo đuổi: sự kiên cường, tinh thần tự chủ, cùng khát vọng dám mơ lớn và dám hành động. Trên hết, tôi tin rằng niềm tin, bản lĩnh và sự bền bỉ sẽ giúp tôi chạm tới đích đến cuối cùng, nơi có thể tạo ra nguồn năng lượng tích cực và đóng góp những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng", Phương Oanh nói.

Vào tháng 3/2026 tới, top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…