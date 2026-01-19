Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Sau chuỗi màn trình diễn ấn tượng trong màu áo các đội tuyển quốc gia, từ SEA Games 33 cho tới U23 châu Á, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, quê Nghệ An) nhanh chóng trở thành gương mặt được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng phong độ ổn định và lối chơi nhiệt huyết trên sân cỏ, đời sống cá nhân của tiền đạo trẻ cũng thu hút sự chú ý không kém.

Cụm từ "Đình Bắc và Cẩm Ly" bất ngờ xuất hiện trên hot search, kéo theo làn sóng "đẩy thuyền" mạnh mẽ từ cộng đồng mạng dành cho cặp đôi trai tài gái sắc.

Nguồn cơn bắt đầu từ những tương tác tưởng chừng rất nhỏ trên Instagram của cả hai, dù họ không theo dõi nhau.

Theo đó, Đình Bắc từng thả tim một bức ảnh của Cẩm Ly vào tháng 12/2025, Ở chiều ngược lại, Á hậu Cẩm Ly cũng thả tim cho Đình Bắc vào cùng thời điểm, ngay sau khi U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games.

Hành động dù rất nhỏ nhưng vẫn nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, hiện tại, lượt yêu thích này đã không còn hiển thị nhưng fan hâm mộ vẫn không ngừng nhắc tên Cẩm Ly – Đình Bắc.

Nguyễn Thị Cẩm Ly giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Cẩm Ly tên đầy đủ là Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Đắk Lắk, là người mẫu ảnh, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Năm 2024 cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam và giành ngôi Á hậu 2. Suốt cuộc thi, cô vào top 5 Người đẹp thời trang, top 10 Gương mặt khả ái, top 6 Người đẹp nữ công gia chánh. Ngoài ra, cô giành giải phụ Người đẹp khu vực Tây Nguyên.

Sở hữu vẻ đẹp mong manh, nữ tính và vóc dáng mảnh mai, nhiều khán giả gọi cô là 'thần tiên tỷ tỷ'. Với chiều cao khoảng 1,70 m, Cẩm Ly hiện theo đuổi công việc người mẫu tự do. Đời thường, Á hậuchuộng style đa dạng, khi gợi cảm nhưng có lúc lại rất giản dị, mộc mạc nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng.

Ngắm phong cách thời trang đời thường của Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly