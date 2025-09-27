Rihanna đeo phụ kiện 150.000 USD chăm con sau sinh

Hôm 25/9, Rihanna đăng ảnh bế thiên thần mới chào đời kèm chú thích: "Rocki Irish Mayers, 13/9/2025". Đây là bé gái đầu tiên của giọng ca Diamonds với bạn trai lâu năm - rapper A$AP Rocky. Cặp sao đã có hai con trai là RZA ba tuổi và Riot hai tuổi.

Trong tấm hình với trang phục gam hồng chủ đạo, Rihanna đeo đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak chất liệu vàng hồng 18K trị giá 99.900 USD (hơn 2,6 tỷ đồng), kết hợp chiếc nhẫn khắc chữ "Mom" do thương hiệu trang sức XIV Karats thiết kế riêng, và mặt dây chuyền Renato Cipullo hình chữ "R" 7.950 USD. Tổng cộng, loạt phụ kiện của cô có giá vượt mốc 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng), theo Page Six.

Rihanna bế con gái mới sinh.

Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak vàng hồng 18K.

Đây không phải lần đầu người đẹp 37 tuổi thể hiện sự đầu tư mạnh tay cho phong cách bằng trang sức cao cấp. Tháng 11/2023, cô đeo đồng hồ Jacob & Co. đính 70 carat kim cương trị giá 400.000 USD (hơn 10,5 tỷ đồng) trên cổ khi tới xem đua xe Công thức 1 ở Las Vegas. Trước đó nửa năm, hot mom cũng thu hút ống kính khi đeo nhẫn kim cương 600.000 USD (gần 16 tỷ đồng) vào ngón chân.

Rihanna sinh năm 1988 tại Barbados, là ca sĩ kiêm doanh nhân nổi tiếng. Ngày 1/6/2023, tạp chí Forbes công bố danh sách "Những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ", trong đó Rihanna đứng thứ 20 với 1,4 tỷ USD. Ngôi sao U40 gặt hái thành công lớn trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm bên cạnh sự nghiệp ca hát. Fenty Beauty - công ty cô đồng sở hữu với tập đoàn hàng xa xỉ Pháp LVMH - tăng gấp đôi doanh thu vào 2022, theo Forbes. Rihanna cũng có 30% cổ phần trong thương hiệu nội y Savage X Fenty, được định giá 1 tỷ USD vào tháng 2/2022.