Tỷ phú Rihanna phối trang sức 150.000 USD với áo 75 USD

Xuất hiện tại Beverly Hills, Rihanna diện áo khoác nỉ màu hồng Savage X Fenty 75 USD (hai triệu đồng) kết hợp quần jeans cạp trễ khoe bụng bầu em bé thứ ba. Cô khẳng định độ "chịu chơi" bằng set trang sức xa xỉ, gồm đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak vàng hồng 100.000 USD, vòng cổ Marie Lichtenberg đính hồng ngọc và kim cương 40.200 USD, mặt dây chuyền Renato Cipullo hình chữ "R" 7.950 USD cùng vòng cổ layer ngọc trai. Giọng ca Diamonds hoàn thiện vẻ ngoài bằng kính râm Ray-Ban 900 USD và boots Timberland 170 USD.

Rihanna được trông thấy ở Beverly Hills hôm 12/8. Ảnh: Backgrid

Đây không phải lần đầu người đẹp 37 tuổi thể hiện sự đầu tư mạnh tay cho phong cách bằng trang sức cao cấp. Tháng 11/2023, cô đeo đồng hồ Jacob & Co. đính 70 carat kim cương trị giá 400.000 USD (hơn 10,5 tỷ đồng) trên cổ khi tới xem đua xe Công thức 1 ở Las Vegas. Trước đó nửa năm, hot mom cũng thu hút ống kính khi đeo nhẫn kim cương 600.000 USD (gần 16 tỷ đồng) vào ngón chân.

Rihanna sinh năm 1988 tại Barbados, là ca sĩ kiêm doanh nhân nổi tiếng. Ngày 1/6/2023, tạp chí Forbes công bố danh sách "Những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ", trong đó Rihanna đứng thứ 20 với 1,4 tỷ USD. Ngôi sao U40 gặt hái thành công lớn trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm bên cạnh sự nghiệp ca hát. Fenty Beauty - công ty cô đồng sở hữu với tập đoàn hàng xa xỉ Pháp LVMH - tăng gấp đôi doanh thu vào 2022, theo Forbes. Rihanna cũng có 30% cổ phần trong thương hiệu nội y Savage X Fenty, được định giá 1 tỷ USD vào tháng 2/2022.