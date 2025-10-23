Rihanna lỗ 36 triệu USD vì dự án thời trang hợp tác LVMH

Thông tin trên vừa được Daily Mail công bố dựa theo báo cáo tài chính mới nhất từ công ty Denim UK Holdings của Rihanna.

Năm 2019, ngôi sao 8X ra mắt dòng sản phẩm thời trang Fenty hợp tác cùng tập đoàn hàng xa xỉ Pháp LVMH, nhưng thương hiệu này không gặt hái thành công và khai tử năm 2021 do đại dịch Covid-19. Thời điểm ấy, Rihanna không thể đến xưởng may ở Paris hoặc ghé thăm các nhà sản xuất tại Italy vì quy định hạn chế di chuyển.

Khi khởi động dự án, LVMH đầu tư 30 triệu Euro (34,88 triệu USD), còn giọng ca Diamonds bỏ ra 29.988.000 Euro (34,86 triệu USD) thông qua Denim UK Holdings và trở thành cổ đông nắm giữ 49,99% vốn điều lệ. Đóng cửa mảng kinh doanh thời trang để dồn sức cho mỹ phẩm và nội y, hai bên cho biết: "LVMH và Rihanna tái khẳng định tham vọng tập trung vào sự tăng trưởng và phát triển lâu dài của hệ sinh thái Fenty, gồm sản phẩm làm đẹp, chăm sóc da và đồ lót".

Hãng thời trang Fenty mang tới các dòng quần áo, giày dép và phụ kiện thuộc phân khúc cao cấp với mức giá gần 1.000 USD cho áo khoác denim hay 810 USD cho đầm sơ mi corset. Dù vậy, thương hiệu không được ưa chuộng như Fenty Beauty và Savage X Fenty của bà mẹ ba con.

Rihanna làm mẫu cho hãng nội y Savage X Fenty của mình.

Rihanna sinh năm 1988 tại Barbados, là ca sĩ kiêm doanh nhân nổi tiếng. Ngày 1/6/2023, tạp chí Forbes công bố danh sách "Những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ", trong đó Rihanna đứng thứ 20 với 1,4 tỷ USD. Ngôi sao U40 gặt hái thành công lớn trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm bên cạnh sự nghiệp ca hát. Fenty Beauty - công ty cô đồng sở hữu với tập đoàn hàng xa xỉ Pháp LVMH - tăng gấp đôi doanh thu vào 2022, theo Forbes. Rihanna cũng có 30% cổ phần trong thương hiệu nội y Savage X Fenty, được định giá một tỷ USD vào tháng 2/2022.